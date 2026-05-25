El Pericón Nacional en Gualeguaychú reunió este lunes a más de 2.000 personas que bailaron en simultáneo durante el acto central por el 25 de Mayo, realizado en el Corsódromo de la ciudad. La celebración, que fue transmitida en vivo por Elonce, convocó a vecinos, agrupaciones tradicionalistas, instituciones educativas y fuerzas de seguridad en una de las jornadas patrias más multitudinarias de la provincia.

Más de 2.000 personas bailaron el Pericón Nacional en los festejos del 25 de Mayo en Gualeguaychú

La actividad se desarrolló en el Parque La Estación y contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, quien destacó la magnitud de la propuesta cultural y popular. “Por eso decimos que somos el pericón más grande del mundo”, expresó el jefe comunal durante la celebración desarrollada sobre la pasarela del Corsódromo.

Desfile y acto protocolar

Las actividades comenzaron cerca de las 11.30 con el acto protocolar encabezado por Frigerio y Davico. Luego se llevó adelante el tradicional desfile cívico-militar, del que participaron fuerzas armadas y de seguridad, instituciones educativas y agrupaciones tradicionalistas.

Finalizados los homenajes oficiales, comenzó la fiesta popular con la presentación de 86 grupos de baile. De ellos, 83 estuvieron integrados por 12 parejas y otros tres por 24 parejas, incluyendo agrupaciones locales y delegaciones invitadas provenientes de Paraná y Tigre.

En total participaron 1.032 parejas, es decir 2.064 bailarines, quienes interpretaron el Vals a Gualeguaychú, un chamamé y el tradicional Pericón Nacional ante una multitud que acompañó la jornada patria.

Una fiesta popular en el Corsódromo

El Corsódromo volvió a convertirse en el epicentro de una celebración popular que cada año suma mayor convocatoria y que se consolidó como una de las actividades distintivas del 25 de Mayo en Entre Ríos.

Con música, danzas típicas y fuerte participación comunitaria, la ciudad celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con una propuesta que unió tradición, identidad y participación ciudadana.