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Sociedad Santa Fe

Internaron en grave estado a bebé broncoaspirado e imputaron a sus padres por presunto abandono

Un bebé de un mes permanecía internado en estado delicado tras sufrir una broncoaspiración. La Justicia de Santa Fe investigaba a sus padres por presunto abandono de persona luego de detectar condiciones de extrema vulnerabilidad.

25 de Mayo de 2026
Investigan presunto abandono infantil en Santa Fe
Investigan presunto abandono infantil en Santa Fe Foto: archivo / ilustrativa

Un bebé de un mes permanecía internado en estado delicado tras sufrir una broncoaspiración. La Justicia de Santa Fe investigaba a sus padres por presunto abandono de persona luego de detectar condiciones de extrema vulnerabilidad.

Un bebé de apenas un mes fue internado de urgencia tras sufrir una broncoaspiración en Santo Tomé y la situación derivó en una investigación judicial por presunto abandono de persona contra sus padres.

 

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y motivó la intervención del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, personal policial y organismos de protección de la niñez.

 

Según informó la Comisaría Distrito 12°, cerca de las 3 de la madrugada un hombre de 44 años llegó desesperado a la dependencia policial con el bebé en brazos. El niño presentaba dificultades respiratorias, estaba morado y no reaccionaba luego de ahogarse mientras tomaba una mamadera.

 

Maniobras de urgencia y traslado

 

Ante la gravedad del cuadro, una oficial de guardia le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo. Posteriormente, junto a personal del 911, trasladaron al pequeño y a su padre al SAMCO de Santo Tomé.

 

En el hospital, la médica de guardia logró reanimarlo y confirmó que había sufrido una broncoaspiración. Sin embargo, el estado general del bebé despertó preocupación entre los profesionales de la salud, publicó Aire de Santa Fe.

Hospital de Ni&ntilde;os Dr. Orlando Alassia de Santa Fe
Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe

El informe médico señaló que el lactante presentaba signos de deterioro físico: estaba mojado, tenía ropa insuficiente para las bajas temperaturas y registraba ampollas y escoriaciones en la zona del pañal.

 

Además, los médicos detectaron rigidez abdominal, por lo que ordenaron el traslado urgente al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia para una atención de mayor complejidad.

 

Intervino la Justicia

 

La investigación tomó otro rumbo cuando la madre del bebé, una mujer de 33 años, abandonó el hospital manifestando que regresaría a su vivienda.

 

La situación generó alarma entre médicos y efectivos policiales, que posteriormente acudieron al domicilio familiar. Allí encontraron a las otras tres hijas de la pareja -de 12, 5 y un año- al cuidado de un tío de 62 años.

 

Frente a este escenario, se dio inmediata intervención a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y al Ministerio Público de la Acusación.

 

Desde el área de Niñez dispusieron el resguardo de las menores y el seguimiento interdisciplinario del grupo familiar, mientras se monitoreaba la evolución del bebé internado.

 

Por disposición del fiscal Cecchini, ambos progenitores fueron identificados y quedaron imputados en una causa por abandono de persona, delito previsto en el artículo 106 del Código Penal.

Temas:

broncoaspiración Abandono de persona bebé internado Santo Tomé hospital Alassia Santa Fe
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