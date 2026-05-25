Secuestraron cocaína tras allanamientos en Concordia: siete detenidos

Siete personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Concordia en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Microtráfico.

Los procedimientos se concretaron en cuatro domicilios y permitieron el secuestro de droga fraccionada para su comercialización, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa.

Durante los operativos, los efectivos incautaron 59 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de ocho gramos.

Droga, dinero y celulares secuestrados

Además, se secuestraron dos envoltorios con marihuana que arrojaron un pesaje total de 4,3 gramos y una cuchara con restos ínfimos de cocaína.

En los domicilios allanados también hallaron 165.100 pesos en efectivo, nueve teléfonos móviles, cuatro tijeras, dos balanzas digitales, un documento nacional de identidad y diversos recortes utilizados presuntamente para el fraccionamiento de estupefacientes.

Según se informó, en el marco de los procedimientos fueron identificadas doce personas, de las cuales ocho eran mujeres y cuatro hombres.

Por disposición judicial, siete personas quedaron detenidas e incomunicadas. Entre los arrestados había cinco hombres y dos mujeres, quienes quedaron supeditados a la investigación judicial por supuesta comercialización de estupefacientes.