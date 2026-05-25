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Policiales Operativos por narcomenudeo

Secuestraron cocaína tras allanamientos en Concordia: siete detenidos

Se realizaron cuatro allanamientos en Concordia en el marco de una causa por microtráfico. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas y teléfonos celulares.

25 de Mayo de 2026
Allanamientos en Concordia
Allanamientos en Concordia

Se realizaron cuatro allanamientos en Concordia en el marco de una causa por microtráfico. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas y teléfonos celulares.

Siete personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Concordia en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Microtráfico.

 

Los procedimientos se concretaron en cuatro domicilios y permitieron el secuestro de droga fraccionada para su comercialización, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa.

 

Durante los operativos, los efectivos incautaron 59 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de ocho gramos.

Droga, dinero y celulares secuestrados

Además, se secuestraron dos envoltorios con marihuana que arrojaron un pesaje total de 4,3 gramos y una cuchara con restos ínfimos de cocaína.

 

En los domicilios allanados también hallaron 165.100 pesos en efectivo, nueve teléfonos móviles, cuatro tijeras, dos balanzas digitales, un documento nacional de identidad y diversos recortes utilizados presuntamente para el fraccionamiento de estupefacientes.

 

Según se informó, en el marco de los procedimientos fueron identificadas doce personas, de las cuales ocho eran mujeres y cuatro hombres.

Por disposición judicial, siete personas quedaron detenidas e incomunicadas. Entre los arrestados había cinco hombres y dos mujeres, quienes quedaron supeditados a la investigación judicial por supuesta comercialización de estupefacientes.

 

 

 

 

Temas:

allanamientos en Concordia narcomenudeo cocaína secuestrada detenidos por droga
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