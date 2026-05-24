Se durmió en la camioneta, lo despertó la policía, chocó a efectivo, escapó y lo detuvieron tras persecución

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de 38 años fue aprehendido en Villaguay luego de escapar de la policía en una camioneta, tras atropellar a un uniformado. Un efectivo sufrió lesiones leves durante el procedimiento.
Persecución policial en Villaguay. Un violento episodio ocurrió este domingo en Villaguay, luego de que un hombre, que se encontraba dentro de una camioneta estacionada, embistiera a un efectivo policial y escapara a gran velocidad por distintas calles de la ciudad.
Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, todo comenzó tras un llamado a la línea de emergencias 101 que alertó sobre una persona aparentemente descompensada dentro de una camioneta ubicada cerca de la rotonda de calles S. Retamar y Vélez Sarsfield.
Cuando los funcionarios policiales llegaron al lugar para asistir e identificar al conductor, el hombre encendió repentinamente el vehículo y comenzó a realizar peligrosas maniobras de avance y retroceso.
Embistió a un efectivo y escapó por la ciudad
Durante la secuencia, el conductor impactó contra un funcionario policial y atentó contra la integridad física del personal actuante. Luego emprendió la fuga por distintas arterias de Villaguay a elevada velocidad, poniendo en riesgo a terceros y la seguridad vial.
A partir del rápido despliegue policial, móviles y motovehículos iniciaron una persecución que permitió localizar la camioneta en inmediaciones de calles Paraná y Montenegro.
En ese sector, el conductor descendió del rodado y fue inmediatamente reducido y detenido por los efectivos intervinientes. El hombre tiene 38 años y quedó supeditado a la causa por disposición de la Fiscalía.
Secuestraron la camioneta y el policía sufrió lesiones leves
La causa fue iniciada por los presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daños en bienes del Estado, lesiones y conducción temeraria. Además, se procedió al secuestro formal de una camioneta Toyota Hilux, que quedó bajo resguardo judicial.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica y Judiciales, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en la investigación del hecho.
Por otra parte, el efectivo policial lesionado fue trasladado para recibir atención médica y se confirmó que sufrió heridas de carácter leve. Desde la Jefatura Departamental destacaron el rápido accionar y profesionalismo del personal policial que intervino en el operativo.