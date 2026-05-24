Dos personas fueron hospitalizadas tras fuerte choque contra un árbol y columnas

REDACCIÓN ELONCE
Un automóvil impactó contra un árbol y columnas de un transformador eléctrico en Ubajay. Dos adultos fueron trasladados al hospital de Colón y una niña resultó ilesa.
Choque en Ubajay. Un violento siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en Avenida La Laguna, donde un automóvil terminó impactando contra un árbol y columnas de un transformador de energía eléctrica.
El hecho ocurrió en la localidad de Ubajay y fue protagonizado por un vehículo marca Ford, modelo Ka, conducido por un hombre de 55 años que viajaba acompañado por una mujer de 49 años y una niña de un año de edad.
Por causas que se intentan establecer mediante las pericias correspondientes, el conductor perdió el control del rodado y colisionó inicialmente contra el cordón cuneta ubicado sobre el sector sur de la avenida.
El vehículo terminó contra columnas
Tras el primer impacto, el automóvil subió a la acera y chocó frontalmente contra un árbol ubicado sobre la avenida. Sin embargo, la marcha descontrolada del vehículo continuó varios metros más.
Según se informó, al llegar a la intersección con calle Los Jazmines, el Ford Ka cruzó hacia el cordón cuneta del sector norte y terminó impactando violentamente contra las columnas de soporte de un transformador de energía eléctrica.
Como consecuencia del fuerte choque, se dispuso el inmediato traslado de los dos adultos involucrados hacia el Hospital San Benjamín para recibir atención médica.
La menor resultó ilesa
De acuerdo con las primeras evaluaciones sanitarias, la mujer sufrió lesiones de carácter leve, mientras que el conductor también fue derivado para una mejor asistencia y control médico.
En tanto, la menor de apenas un año resultó completamente ilesa, situación que fue considerada fortuita debido a la magnitud de la secuencia accidental y los daños ocasionados en el vehículo.
Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y realizar las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro vial.