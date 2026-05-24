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Quini 6: dos apostadores ganaron más de $3.300 millones en la Revancha y uno de Entre Ríos, obtuvo 15 mil dólares en el Especial

Dos apostadores se repartieron el gran pozo de la Revancha del Quini 6 de este domingo. En tanto, uno de Entre Ríos obtuvo 15 mil dólares en el Especial. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.750 millones de pesos.

24 de Mayo de 2026
Ganadores en el Quini 6.
Ganadores en el Quini 6. Foto: (LdSF).

REDACCIÓN ELONCE

Dos apostadores se repartieron el gran pozo de la Revancha del Quini 6 de este domingo. En tanto, uno de Entre Ríos obtuvo 15 mil dólares en el Especial. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.750 millones de pesos.

Dos apostadores se repartieron la gran Revancha millonaria del Quini 6 de este domingo. En tanto, uno de Entre Ríos obtuvo 15 mil dólares en el Especial. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.750 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 10-12-08-34-05-28. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780 millones.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 11-39-14-20-35-43. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780 millones.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 18-12-08-36-15-21. El gran pozo tuvo dos ganadores con 6 aciertos, por lo tanto, se repartirán cada uno $3.310.683.208. Uno de ellos, es de la ciudad santafesina de Santo Tomé y el otro es de la provincia de Mendoza, en la localidad de San Martín.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, se sorteaban más de $424 millones y, salieron los siguientes números: 07-35-25-00-29-21. Hubo trece (13) ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $32.625.198.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1350 ganadores y cada uno percibirá $114.814.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.750 millones de pesos.

 

 

Sorteo especial de Mundial

 

En tanto, este domingo, se realizó el sorteo Especial Quini 6 Mundial, una propuesta que sorteaba 10 premios adicionales de U$S 15 mil cada uno, beneficiando a jugadores de todas las provincias. Uno de las boletas ganadoras se jugó en una localidad entrerriana.

 

Los diez ganadores de 15.000 dólares libres de impuestos son de:

Casilda, provincia de Santa Fe; Cipolletti, provincia de Río Negro; Nogoyá, provincia de Entre Ríos; Colonia Santa Rosa, provincia de Salta; Metan, provincia de Salta; Goya, provincia de Corrientes; CABA, Capital Federal; Santa Fe, provincia de Santa Fe; Gálvez, provincia de Santa Fe; y de Monte Cristo, provincia de Córdoba.

 

Sorteo domingo Quini 6 - 24/05/2026

Temas:

Quini 6 Lotería de Santa Fe Entre Ríos ganadores
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