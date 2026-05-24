Quini 6: dos apostadores ganaron más de $3.300 millones en la Revancha y uno de Entre Ríos, obtuvo 15 mil dólares en el Especial

REDACCIÓN ELONCE
Dos apostadores se repartieron el gran pozo de la Revancha del Quini 6 de este domingo. En tanto, uno de Entre Ríos obtuvo 15 mil dólares en el Especial. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.750 millones de pesos.
Dos apostadores se repartieron la gran Revancha millonaria del Quini 6 de este domingo. En tanto, uno de Entre Ríos obtuvo 15 mil dólares en el Especial. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.750 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 10-12-08-34-05-28. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780 millones.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 11-39-14-20-35-43. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780 millones.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 18-12-08-36-15-21. El gran pozo tuvo dos ganadores con 6 aciertos, por lo tanto, se repartirán cada uno $3.310.683.208. Uno de ellos, es de la ciudad santafesina de Santo Tomé y el otro es de la provincia de Mendoza, en la localidad de San Martín.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, se sorteaban más de $424 millones y, salieron los siguientes números: 07-35-25-00-29-21. Hubo trece (13) ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $32.625.198.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1350 ganadores y cada uno percibirá $114.814.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.750 millones de pesos.
Sorteo especial de Mundial
En tanto, este domingo, se realizó el sorteo Especial Quini 6 Mundial, una propuesta que sorteaba 10 premios adicionales de U$S 15 mil cada uno, beneficiando a jugadores de todas las provincias. Uno de las boletas ganadoras se jugó en una localidad entrerriana.
Los diez ganadores de 15.000 dólares libres de impuestos son de:
Casilda, provincia de Santa Fe; Cipolletti, provincia de Río Negro; Nogoyá, provincia de Entre Ríos; Colonia Santa Rosa, provincia de Salta; Metan, provincia de Salta; Goya, provincia de Corrientes; CABA, Capital Federal; Santa Fe, provincia de Santa Fe; Gálvez, provincia de Santa Fe; y de Monte Cristo, provincia de Córdoba.