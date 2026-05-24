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Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay supera las 350 cirugías cardíacas y se posiciona como referente regional

La institución consolidó su programa cardiovascular tras la pandemia, baja mortalidad y la incorporación de técnicas de alta complejidad poco frecuentes en la región.

24 de Mayo de 2026
El hospital uruguayense superó las 350 intervenciones cardíacas tras la pandemia
El hospital uruguayense superó las 350 intervenciones cardíacas tras la pandemia

La institución consolidó su programa cardiovascular tras la pandemia, baja mortalidad y la incorporación de técnicas de alta complejidad poco frecuentes en la región.

El Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay aseguró haber alcanzado un nivel de desarrollo que lo ubica en la vanguardia de las cirugías cardiovasculares en la región, luego de superar las 350 intervenciones cardíacas centrales desde la reactivación de su programa tras la pandemia.

 

El proceso incluyó una reformulación integral del servicio, la incorporación progresiva de tecnología de última generación y la consolidación de un equipo médico especializado con experiencia en instituciones de referencia nacional.

 

El programa es coordinado por los doctores Guillermo Gutiérrez y Manuel Clusa, quienes impulsaron un salto en la complejidad de las prácticas realizadas. Según detallaron desde la institución, el objetivo fue elevar los estándares quirúrgicos y ampliar las capacidades disponibles en Concepción del Uruguay.

Las estadísticas

 

De acuerdo a los datos oficiales, cerca del 40% de las cirugías correspondieron a urgencias y emergencias en pacientes críticos, incluyendo disecciones aórticas y otros cuadros de riesgo vital. Estos casos pudieron resolverse localmente, evitando derivaciones a centros de mayor complejidad.

 

En cirugías coronarias programadas, el hospital reportó una mortalidad del 0,6%, en línea con los mejores centros del país. Además, más del 95% de las intervenciones se realizaron sin circulación extracorpórea y utilizando conductos arteriales, técnica que mejora los resultados a largo plazo.

 

Cirugías de alta complejidad y poco invasivas

 

El servicio también realiza prácticas de alta complejidad como plásticas valvulares, cirugías de aorta ascendente y arco aórtico con reemplazo total, parada circulatoria e hipotermia profunda.

 

A su vez, avanzó en la implementación de cirugía mínimamente invasiva para patologías valvulares y coronarias, incluyendo procedimientos mediante minitoracotomía izquierda, que reducen el impacto quirúrgico y aceleran la recuperación de los pacientes.

 

El crecimiento del programa estuvo acompañado por inversión tecnológica, como la incorporación de ecocardiografía transesofágica intraoperatoria y equipamiento de anestesia de última generación.

 

Finalmente, el hospital destacó el rol del equipo multidisciplinario —integrado por especialistas en anestesia cardiovascular, perfusión, imágenes y cuidados críticos— y la participación activa de residentes de Cardiología, en una estrategia orientada a fortalecer la formación médica en el interior de la provincia.

Temas:

Hospital Justo José de Urquiza Concepción del Uruguay cirugía
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