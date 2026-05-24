Robo a Del Potro: la banda chilena saqueaba casas de deportistas de elite y el detalle que la hizo caer

Cuatro chilenos quedaron detenidos tras ser identificados como parte de la banda que robó en la casa del extenista argentino Juan Martín Del Potro en Tandil, de donde sustrajeron joyas, medallas, raquetas y objetos de gran valor sentimental y deportivo. La causa también involucra a un ciudadano argentino que habría participado de la organización del golpe.

La investigación judicial determinó que el hecho ocurrió el 15 de mayo en la vivienda ubicada en el barrio Don Bosco, cuando la madre del extenista se ausentó por pocas horas. En ese lapso, los delincuentes ingresaron y se llevaron alhajas, dólares, relojes y trofeos acumulados durante la carrera profesional del campeón del US Open 2009.

Los primeros indicios surgieron a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, que permitieron identificar un vehículo utilizado por los autores del robo. A partir de ese registro, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de la banda antes y después del hecho.

Una multa de tránsito que cambió la investigación

El avance clave se produjo cuando se detectó una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires vinculada al auto usado por los delincuentes. Ese dato permitió a los investigadores identificar a los ocupantes del vehículo y comenzar a seguir su pista con mayor precisión, publicó Clarín.

Según la causa, el rodado habría sido utilizado tanto para llegar a Tandil como para la posterior fuga. Además, se estableció que los sospechosos realizaron una parada en una estación de servicio en la ruta provincial 29 antes de abandonar la zona del hecho.

Las tareas incluyeron el entrecruzamiento de llamadas, el análisis de movimientos y la reconstrucción de los trayectos realizados por la banda, lo que permitió solicitar órdenes de detención sobre los principales sospechosos.

Detenciones y perfil de la banda internacional

Los detenidos fueron identificados como Ignacio Zúñiga Cortés y Bastián Jiménez Freraut, ambos chilenos de 23 años con alerta roja de Interpol; Rodolfo Cartes Escobar (35), Alfredo Espinosa Gallardo (23) y el argentino Walter D’Amelio (39). La investigación sostiene que parte del grupo integraba una red con antecedentes de robos a deportistas de elite en Estados Unidos.

En el operativo final, dos de los sospechosos fueron detenidos en la terminal de Retiro cuando intentaban viajar hacia Misiones, mientras que otros fueron interceptados en un control vehicular en la ruta 7. Además, se detectaron vínculos con causas previas en el extranjero.

Robos a deportistas de elite

Uno de los elementos que fortaleció la acusación fue una declaración vinculada a un basquetbolista víctima de la misma organización: “Mientras estaba en un juego anoche, alguien entró a mi casa y se llevó algunas de mis posesiones más preciadas”, publicó en sus redes sociales el basquetbolista Portis, de Milwaukee, en noviembre del 2025, según señaló ante del diario El País.

Del Potro no fue una víctima más de ladrones sin experiencia que ingresaron a su casa y se llevaron lo que encontraron a su paso. El ex tenista, campeón del US Open 2009, fue víctima de una organización internacional que ya había realizado golpes en viviendas de deportistas de las más importantes ligas de Estados Unidos entre 2024 y 2025.

Zuñiga Cartes y Jiménez Freraut era buscados por Interpol de ese país por ser los autores de robos en las casas de jugadores de fútbol americano como Patrick Mahomes, Joe Burrow, o del basquetbolista de la NBA Bobby Portis, entre otros deportistas reconocidos en Estados Unidos.

Otra víctima de estos dos jóvenes chilenos fue Travis Kelce, también jugador de fútbol americano y novio de la reconocida cantante pop Tylor Swift, una de las artistas más convocantes a nivel mundial.