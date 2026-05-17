Del Potro recibió una noticia alentadora tras el robo que sufrió en su casa

Juan Martín Del Potro atraviesa horas de preocupación después del robo ocurrido en su vivienda de Tandil durante la noche del viernes. Sin embargo, en medio de la investigación y del impacto generado por el episodio, el extenista recibió una noticia que llevó tranquilidad a su entorno: sus principales trofeos y medallas no fueron robados.

En un primer momento había trascendido que entre los elementos sustraídos estaban algunas de las piezas más emblemáticas de la carrera deportiva de Del Potro, como el trofeo del US Open, las medallas olímpicas y la réplica de la Copa Davis.

No obstante, allegados a la familia aclararon posteriormente que esos objetos históricos continúan en resguardo y no fueron alcanzados por los delincuentes.

Cómo descubrieron el robo

Según informó el medio La Voz de Tandil, la madre de Del Potro descubrió lo ocurrido cuando llegó a la vivienda y observó que los perros estaban alterados.

Minutos después detectó daños en uno de los ventanales del frente de la propiedad y advirtió el ingreso de personas al domicilio. Los investigadores sospechan que los delincuentes escapaban justo en el momento en que ella arribó a la casa.

Tras la denuncia, efectivos policiales y personal judicial trabajaron durante varias horas en el lugar para relevar pruebas y avanzar con las primeras pericias.

Hasta el momento no hay detenidos y la causa continúa bajo investigación.

Qué se llevaron los delincuentes

De acuerdo con la información difundida, los ladrones revolvieron distintas habitaciones de la vivienda, especialmente los sectores vinculados a Juan Martín y a su hermana.

Entre los objetos sustraídos figuran joyas, alianzas familiares, dinero, ropa, raquetas y recuerdos personales relacionados con el padre del extenista, fallecido años atrás.

También trascendió que algunos trofeos y medallas de menor valor deportivo habrían sido robados durante el hecho.

Según las primeras investigaciones, habrían participado al menos tres personas. Una de ellas se habría quedado en el exterior de la vivienda para vigilar posibles movimientos en la zona.

Durante la huida, parte de los elementos robados quedaron abandonados cerca del domicilio. Entre ellos aparecieron prendas deportivas, muñequeras, vinchas y cartas personales.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Primera y la SubDDI Tandil, que analizan cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables del robo sufrido por Del Potro.