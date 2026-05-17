Murieron una mujer y un niño en trágico incendio en localidad cordobesa

Una tragedia sacudió este sábado por la tarde a la localidad de Saldán (Córdoba), donde un incendio en una vivienda dejó como saldo dos personas fallecidas y otras dos internadas en grave estado.

El hecho ocurrió cerca de las 17.40 en una casa ubicada sobre avenida Eva Perón al 200, en barrio Luis de Tejeda. Por causas que aún son materia de investigación, las llamas consumieron parte del inmueble.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a cuatro personas afectadas por el humo y el fuego: una mujer de 47 años, una mujer de 86, un hombre de 44 años y un niño de 6.

Todos presentaban quemaduras y complicaciones respiratorias producto de la inhalación de humo.

En medio de la emergencia, los policías realizaron maniobras de reanimación al hombre de 44 años, quien luego fue trasladado al Hospital Pronta Atención Cura Brochero. Allí le diagnosticaron intoxicación por monóxido de carbono y posteriormente fue derivado al Instituto del Quemado.

Por su parte, el servicio de emergencias asistió a las otras víctimas y las trasladó inconscientes a un centro de salud de Saldán.

Sin embargo, los médicos confirmaron posteriormente lo peor: el fallecimiento del niño de 6 años y de la mujer de 47.

En tanto, la mujer de 86 años permanece internada en estado crítico.

Bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el incendio y evitar la propagación de las llamas, aunque la vivienda sufrió importantes daños materiales.