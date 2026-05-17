Patronato recibe a Chacarita con la mira puesta en el Reducido

Patronato afrontará este domingo un compromiso clave en la Primera Nacional cuando reciba desde las 16 a Chacarita Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 14 de la Zona B.

El conjunto entrerriano atraviesa su mejor momento desde el inicio de la temporada y buscará extender la racha positiva que construyó desde la llegada de Marcelo Candia como director técnico.

Desde el cambio de conducción, Patronato acumula cinco encuentros sin derrotas y logró acercarse nuevamente a los puestos de clasificación al Reducido. En su última presentación empató 1 a 1 ante San Martín de San Juan como visitante y dejó una imagen positiva desde el rendimiento colectivo.

Actualmente, el Rojinegro suma 14 puntos en la Zona B, mientras que Chacarita tiene 15 unidades. Temperley, que ocupa el último lugar de clasificación al Reducido, cuenta con 16 puntos, por lo que el duelo aparece como una oportunidad importante para acercarse a la zona de playoffs.

Para este compromiso, Candia podría recuperar a Juan Salas, quien ya cumplió la fecha de suspensión y está disponible para regresar a la formación titular.

La principal incógnita pasa por la situación de Alejo Miró. El volante sufrió un golpe durante el empate frente a San Martín de San Juan y fue reemplazado en el entretiempo. Aunque los estudios descartaron una lesión ósea, será evaluado hasta último momento para determinar si podrá integrar el plantel.

Más allá de las variantes, el equipo mostró una evolución futbolística en las últimas fechas, con mayor intensidad, orden y confianza dentro de una categoría marcada por la paridad.

Enfrente estará un Chacarita que también pelea por mantenerse cerca de los puestos de clasificación y que intentará sumar en Paraná para no perder terreno en la tabla.

El encuentro será arbitrado por Juan Pablo Loustau, acompañado por Marcelo Errante y Hernán Antola como asistentes, mientras que Franco Rioja actuará como cuarto árbitro.

Un dato que genera atención en Patronato es el historial con Loustau como juez principal: el equipo entrerriano nunca logró ganar bajo su arbitraje, con un registro de tres empates y una derrota.

Con el respaldo de su público y la ilusión de seguir escalando posiciones, el Santo intentará ratificar su levantada en el Grella frente a un rival directo en la pelea por el Reducido.

Probables formaciones

Patronato:

Alan Sosa; Santiago Piccioni, Franco Meritello, Gabriel Díaz; Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Alejo Miró o Juan Salas, Valentín Pereyra; Brandon Cortés; Franco Soldano y Hernán Rivero.

Chacarita Juniors:

Enrique Bologna; Brian Calderara, Gonzalo Mottes, Milton Leyendeker, Francisco Facello; Álvaro Cuello, Tomás Pérez, Maximiliano Meléndez; Juan Ezequiel Cuevas; Mario Sanabria y Favio Cabral.