Preocupación en River: grave lesión de Sebastián Driussi y fuerte enojo de Coudet

El momento de la lesión de Driussi en el partido contra Rosario Central

La clasificación de River Plate a la final del Torneo Apertura quedó opacada por una preocupante escena: la lesión de Sebastián Driussi, quien debió abandonar el campo entre lágrimas tras un fuerte golpe en su rodilla.

El episodio ocurrió a los 13 minutos del primer tiempo en el duelo ante Rosario Central, cuando el delantero recibió una infracción de Franco Ibarra que no fue sancionada por el árbitro Nicolás Ramírez. En la jugada, el mediocampista se resbaló, alcanzó a tocar la pelota, pero impactó contra Driussi, generándole un movimiento brusco en la rodilla.

El goleador sintió un dolor inmediato y dejó el campo visiblemente afectado, en camilla y llorando, lo que encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico y entre los hinchas.

Desde el banco, el entrenador Eduardo Coudet no ocultó su bronca por la decisión arbitral y explotó contra el juez, al considerar que la acción debió ser sancionada por la dureza del contacto.

La preocupación es aún mayor teniendo en cuenta el historial reciente de lesiones del delantero, que desde su regreso al club ha sufrido múltiples problemas físicos. En lo que va del año ya acumulaba varias molestias musculares, aunque ninguna de la gravedad que se presume en esta ocasión.

A diferencia de lesiones anteriores, mayormente desgarros, esta genera inquietud por el tipo de movimiento de la rodilla y la reacción inmediata del jugador. En los próximos días se le realizarán estudios médicos para determinar el grado de la lesión y el tiempo de recuperación.

De confirmarse un diagnóstico grave, Driussi podría perderse una eventual final del torneo y los próximos compromisos de River en la Copa Sudamericana, lo que representaría una baja sensible para el equipo en un momento clave de la temporada.

Mientras tanto, el plantel y el cuerpo técnico aguardan con expectativa los resultados médicos, en medio de un clima de preocupación que contrasta con la alegría por la clasificación.