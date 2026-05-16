El voraz incendio del histórico hotel Huemul de Bariloche habría comenzado por una quema de hojas secas

El incendio se extendió por cinco horas y afectó gran parte de las instalaciones del hotel

Un voraz incendio se desató este sábado por la tarde en el tradicional Hotel Huemul, ubicado en San Carlos de Bariloche, y provocó importantes daños estructurales en el edificio, además de un amplio operativo de emergencia que se extendió durante varias horas.

El siniestro comenzó alrededor de las 15 en el establecimiento situado sobre la avenida Bustillo, frente al lago Nahuel Huapi, y fue controlado recién cerca de las 20, tras un intenso trabajo de bomberos y brigadistas. Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado por una quema de hojas secas que se descontroló y alcanzó el sector de ingreso del hotel.

Personas trasladadas al hospital por inhalación de humo

A pesar de la magnitud del incendio, todas las personas presentes —entre huéspedes y trabajadores— lograron evacuar a tiempo, sin que se registraran heridos de gravedad. No obstante, una mujer debió ser asistida por inhalación de humo.

Durante el operativo, dos bomberos también fueron trasladados al Hospital Zonal Ramón Carrillo por precaución tras haber inhalado humo, aunque se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios, personal del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), la Policía de Río Negro y equipos de Protección Civil, que desplegaron un operativo conjunto para contener las llamas y evitar su propagación.

Las tareas incluyeron cortes preventivos de tránsito en la zona para facilitar el acceso de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad. Incluso, se sumaron

recursos provenientes de localidades cercanas como Dina Huapi.

Autoridades locales confirmaron que el fuego provocó daños de gran magnitud en la estructura del hotel, con sectores colapsados, especialmente en el techo y el piso superior. Sin embargo, aclararon que las edificaciones linderas no fueron afectadas.

El incendio se mantuvo activo durante varias horas y, aunque fue contenido, los trabajos de enfriamiento y control continuaron entrada la noche para evitar posibles rebrotes. En tanto, se espera que en las próximas horas se avance en la investigación para determinar con precisión el origen del siniestro.