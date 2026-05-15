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Un auto se incendió por completo en la Autovía Artigas: hubo pérdidas totales

El siniestro ocurrió este jueves por la tarde a la altura del kilómetro 120, en jurisdicción de Concepción del Uruguay. Bomberos Voluntarios intervinieron para extinguir las llamas, pero el vehículo sufrió pérdidas totales.

15 de Mayo de 2026
Un auto se incendió en la tarde de este viernes en la Autovía Artigas
Un auto se incendió en la tarde de este viernes en la Autovía Artigas Foto: Jefatura Departamental Uruguay

El siniestro ocurrió este jueves por la tarde a la altura del kilómetro 120, en jurisdicción de Concepción del Uruguay. Bomberos Voluntarios intervinieron para extinguir las llamas, pero el vehículo sufrió pérdidas totales.

Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay debieron intervenir este jueves a las 18:40 tras el incendio total de un automóvil sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 120.

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay

El alerta se recibió alrededor de las 17:30, momento en que se despachó el móvil 28 de primera respuesta hacia el lugar del siniestro. Al arribar, los efectivos constataron que el vehículo estaba completamente envuelto en llamas.

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay

De inmediato, iniciaron las tareas de extinción utilizando una línea de 38 milímetros. Sin embargo, debido a la magnitud del incendio y la rápida propagación del fuego, las pérdidas materiales fueron totales.

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay

 

Afortunadamente, el conductor logró salir del habitáculo por sus propios medios y no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente pérdidas materiales totales en la unidad.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay
Foto: Jefatura Departamental Uruguay

 

Según se informó, el siniestro se originó a raíz de un imprevisto desperfecto mecánico mientras el rodado se encontraba en marcha. El conductor intentó sofocar el foco ígneo con un extintor, pero al abrir completamente el capot, el ingreso de oxígeno favoreció la expansión de las llamas.

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay

En este sentido, desde Bomberos recordaron una recomendación clave ante este tipo de situaciones: abrir el capot solo unos centímetros e introducir la manguera del matafuego antes de activarlo, evitando así que el fuego se intensifique.

Temas:

incendio de auto Concepción del Uruguay
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