Cuota alimentaria 2026: cuánto se pagará por hijo en junio

La cuota alimentaria mínima 2026 se actualiza según la canasta de crianza del INDEC. Conoce los valores estimados por edad para junio.
La cuota alimentaria se actualizará a partir de junio de 2026 tras el último ajuste de la canasta de crianza publicado por el INDEC. Según los datos oficiales, el gasto mensual para criar a un hijo varía entre $515.236 y $676.431, según la edad, y estos valores sirven de referencia para fijar el piso mínimo en los fallos judiciales y acuerdos privados.
Los tribunales de familia utilizan la canasta de crianza porque incluye tanto los gastos directos —alimentación, educación, salud, vestimenta y vivienda— como el valor económico del tiempo de cuidado que los progenitores dedican a los menores. Este indicador permite que la cuota alimentaria mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación.
El aumento interanual es significativo: un niño de 6 a 12 años pasó de $513.720 a $676.431, mientras que un menor de un año subió de $409.414 a $515.236. Estas cifras marcan la tendencia que los jueces y abogados consideran al definir la cuota alimentaria mínima en junio.
Cómo se calcula la cuota alimentaria
La canasta de crianza del INDEC se divide en dos grandes rubros: bienes y servicios, y costo del cuidado. Los bienes y servicios incluyen alimentación, salud, transporte, educación, vestimenta y vivienda, con valores que van de $183.349 a $374.042 según la edad del niño.
El costo del cuidado representa el valor económico del tiempo de atención, calculado con base en la remuneración del personal doméstico en la categoría “asistencia y cuidado de personas”: $2.258 por hora para menores de 6 años y $3.600 para niños de 6 a 12 años. El tiempo estimado de cuidado mensual va de 84 a 168 horas según la edad, considerando las horas de escolarización.
Al combinar ambos rubros, la canasta de crianza refleja el costo total de criar a un hijo, lo que permite a los jueces determinar una cuota alimentaria justa y actualizada. Esto asegura que los menores continúen recibiendo una cobertura adecuada para sus necesidades básicas y desarrollo integral.
Cuánto se irá la cuota alimentaria en junio
Tomando como referencia la canasta de crianza, los valores orientativos para la cuota alimentaria serían: $515.236 para menores de 1 año, $616.046 de 1 a 3 años, $538.587 de 4 a 5 años y $676.431 para niños de 6 a 12 años. En la práctica, los jueces suelen aplicar un porcentaje de entre 20% y 30% de los ingresos del progenitor no conviviente por hijo, ajustando según la situación económica de cada familia, comunicó Iprofesional.
Por ejemplo, si un progenitor percibe ingresos mensuales de $400.000 y se aplica un 25% por un hijo de 6 a 12 años, la cuota alimentaria estimada sería de $100.000. Si los ingresos aumentan o se revisa la proporción según el régimen de cuidado, el monto se ajusta automáticamente.
La obligación alimentaria se mantiene hasta los 21 años, o hasta los 25 si el hijo estudia y no puede mantenerse, y no tiene límite en casos de discapacidad. En situaciones de incumplimiento, la ley prevé embargos, retenciones automáticas y otras medidas para garantizar los derechos de los menores. La actualización de la cuota alimentaria en junio reflejará así el impacto real de la inflación y los costos de crianza.