Bandejas de medialunas generaron un principio de incendio en panadería de Paraná

El principio de incendio en una panadería movilizó este viernes a una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná hasta un comercio ubicado sobre calle Cura Álvarez al 500.

Según se informó, el incidente se originó cuando dos bandejas de medialunas se quemaron y provocaron una importante cantidad de humo dentro del local. Al arribar al lugar, los bomberos realizaron tareas de verificación y control para evitar que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños.

Además, el personal efectuó trabajos de ventilación en el sector afectado y posteriormente dejó la zona en condiciones seguras.

Recomendaciones tras el incidente

Desde Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de controlar instalaciones eléctricas y elementos de calor en los comercios para prevenir este tipo de situaciones.

Afortunadamente, el principio de incendio no dejó personas heridas ni daños de gravedad en la panadería, aunque generó preocupación por la gran cantidad de humo acumulado en el interior del establecimiento.