El Quini 6 pondrá en juego un pozo superior a los 10.100 millones de pesos

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado de más de 10.100 millones de pesos y generó gran expectativa entre apostadores de todo el país. En Paraná, desde la agencia de tómbola Nº 760, remarcaron que se trata de uno de los premios más importantes de los últimos tiempos.

Hernán Villegas, titular de la agencia, explicó a Elonce que este tipo de pozos millonarios no son frecuentes y sostuvo que el monto despierta un fuerte interés entre los jugadores. “Es un premio muy importante, no se da muchas veces”, expresó.

Agencia de tómbola Nº 760 / Hernán Villegas (foto Elonce)

El agenciero recordó además que, durante el año pasado, la tómbola entregó premios millonarios, entre ellos uno de más de 30 millones de pesos. “Anteriormente hemos dado otros premios más grandes, son premios millonarios”, señaló.

El valor de la apuesta y un premio extra en dólares

Según detalló Villegas, el valor actual del cupón para participar del sorteo de este domingo es de 3.000 pesos. Además del pozo principal, quienes jueguen también participarán por un premio adicional de 15.000 dólares asociado al número del cupón en el marco del Mundial 2026.

La modalidad genera expectativas entre los apostadores habituales y también entre quienes juegan ocasionalmente motivados por los grandes premios acumulados.

“La gente se entusiasma”

Villegas comentó que ya comenzaron a registrarse apuestas para el sorteo del domingo y consideró que el importante pozo podría incrementar el movimiento en las agencias. “La gente se entusiasma y por ahí tenemos suerte”, manifestó.

Consultado sobre sus propios hábitos de juego, reconoció que no suele apostar con frecuencia, aunque sí participa ocasionalmente con números sugeridos por familiares. También mencionó que el número 60, asociado a la agencia, tiene un significado especial para él.

Finalmente, invitó a quienes deseen participar a acercarse a realizar sus apuestas y expresó su deseo de que vuelva a salir un premio importante en Paraná.