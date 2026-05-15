Una escuela de La Paz tendrá un nuevo pozo de agua tras problemas de abastecimiento

El Gobierno provincial ejecuta una obra de emergencia en la escuela Nº 84 Libertad, ubicada en el paraje Las Toscas, en el departamento La Paz, con el objetivo de resolver problemas vinculados al abastecimiento de agua potable y realizar mejoras edilicias en el establecimiento.

La institución se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad de La Paz y recibe alumnos de nivel inicial y primario. Según se informó oficialmente, el sistema de provisión de agua presentaba fallas que afectaban el normal funcionamiento de la escuela.

Entre los inconvenientes detectados figuraban problemas de presión en el pozo existente, dificultades para el llenado del tanque de agua y deficiencias en la conexión eléctrica del sistema. Además, se observaron hundimientos y humedad en sectores cercanos al pozo, situación que generaba riesgos para estudiantes y personal docente.

Qué trabajos se realizan en el establecimiento

La obra contempla la perforación de un nuevo pozo de agua y la instalación de una bomba sumergible junto a los componentes necesarios para garantizar su funcionamiento.

También se ejecutan trabajos de refuerzo en distintos sectores del edificio que presentan grietas producidas por movimientos del suelo. A eso se suman reparaciones de revoques afectados por humedad y mejoras en la instalación eléctrica de los sanitarios.

Escuela rural de La Paz.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno entrerriano, el plazo previsto para la ejecución de las tareas es de 75 días corridos y la inversión supera los 31 millones de pesos.

Mejoras para el funcionamiento escolar

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de avanzar con intervenciones en establecimientos educativos, especialmente en instituciones rurales como la ubicada en el departamento La Paz.

“Estas acciones permiten dar una respuesta inmediata a situaciones concretas que impactan directamente en el desarrollo de las actividades diarias en el establecimiento”, expresó el funcionario.

Además, señaló que la obra busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares. “Con estos trabajos se hace posible el acceso al agua potable y mejores condiciones edilicias para que los chicos cuenten con un entorno adecuado y funcional para el aprendizaje”, sostuvo Jacob.