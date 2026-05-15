Un estudio argentino mostró resultados alentadores contra el hantavirus con un spray nasal

El interés por el Hantavirus volvió a crecer en los últimos días después de que tres personas murieran tras contagiarse durante un viaje en el crucero MV Hondius. En ese contexto, un grupo de científicas argentinas difundió resultados preliminares de una investigación que analiza el potencial preventivo de un spray nasal frente a la cepa Andes del virus.

El trabajo se desarrolla en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Instituto Malbrán y utiliza un compuesto conocido como carragenina, una sustancia derivada de algas rojas que ya había sido estudiada durante la pandemia de coronavirus.

Según explicó la investigadora Andrea Vanesa Dugour, el proyecto comenzó en 2020 durante los ensayos vinculados al Covid-19 y posteriormente fue ampliado para analizar su efecto frente al Hantavirus.

Cómo funciona el compuesto que investigan

La carragenina había mostrado resultados positivos en investigaciones relacionadas con resfríos, gripe y coronavirus. Durante la pandemia, distintos ensayos clínicos analizaron el uso de un spray nasal elaborado con ese componente en personal de salud expuesto al virus.

“Empezamos con ensayos in vitro de laboratorio para evaluarlo y vimos que inhibe la replicación del virus”, explicó Dugour al referirse a las primeras investigaciones realizadas durante el Covid-19.

De acuerdo con la científica, esos estudios mostraron una eficacia cercana al 80% en la prevención de contagios entre trabajadores sanitarios que utilizaban el spray varias veces al día. A partir de esos resultados, el equipo decidió avanzar sobre la cepa Andes del Hantavirus, considerada la más relevante en América del Sur por haber registrado transmisión entre personas.

Actualmente, la investigación continúa en etapa de laboratorio y todavía no fue publicada oficialmente, aunque las científicas adelantaron que los primeros indicios resultaron alentadores.

Qué observaron en los ensayos

Según detallaron las investigadoras, el spray nasal mostró actividad antiviral sobre células infectadas con la cepa Andes. La hipótesis de trabajo es que el compuesto actuaría como una barrera capaz de bloquear el ingreso del virus a través de la nariz.

“Tenemos resultados alentadores, donde hemos visto que este spray nasal tiene actividad antiviral contra la cepa Andes”, sostuvo Dugour en declaraciones difundidas por medios nacionales.

Las especialistas aclararon que el producto no está siendo evaluado como tratamiento para personas infectadas, sino como una herramienta preventiva complementaria frente al Hantavirus.

Además, señalaron que el desarrollo de estudios más amplios presenta dificultades debido a la menor cantidad de casos en comparación con otras enfermedades virales. Pese a ello, el equipo continuará las investigaciones con el objetivo de reunir mayor evidencia científica sobre el comportamiento de la carragenina frente al virus.