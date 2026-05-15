Sigue interrumpido el servicio del tren en Paraná: volvería a funcionar la próxima semana

El servicio ferroviario Paraná-Colonia Avellaneda continúa suspendido por fallas mecánicas. Realizarán una prueba dinámica y estimaron que podría volver a funcionar la próxima semana.
El pasado viernes 8 de mayo, el servicio ferroviario que une Paraná con Colonia Avellaneda y otras estaciones, quedó fuera de funcionamiento por problemas mecánicos detectados en una de las formaciones. La medida fue adoptada luego de una inspección que determinó que no estaban garantizadas las condiciones mínimas de seguridad.
Elonce consultó con autoridades sobre cuándo podría restablecerse el servicio. En este sentido, el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, indicó que “se está trabajando a full para poder realizar una prueba dinámica el jueves próximo”.
Si después de este ensayo “sale todo bien”, el tren volvería a funcionar desde ese día.
Por su parte, el coordinador de la Estación de Trenes de Paraná, Juan Carlos Stickel, mencionó que “fines de la semana que viene va a haber novedades al respecto”.
“Por ahora se sigue trabajando y se viene avanzando como habíamos pensado”, indicó.
Qué fallas se detectaron en el tren
Vale recordar que la suspensión del servicio fue dispuesta tras una revisión técnica realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que determinó que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que la formación esté circulando.
Las reparaciones se realizan en la provincia.
El tren cuenta con capacidad para 140 pasajeros sentados y hasta 180 plazas y en las últimas semanas, previo a su salida de servicio, registraba un incremento en el número de usuarios, según mencionó Steren que destacó que eso beneficia a que el servicio se siga sosteniendo.