Escándalo con Néstor Ortigoza en un boliche: pelea, empujones y retiro forzado

El exfutbolista Néstor Ortigoza quedó involucrado en un violento episodio ocurrido durante el último fin de semana en un boliche de la localidad bonaerense de El Talar, donde terminó siendo retirado por personal de seguridad después de una pelea dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió en Tropitango Bailable y comenzó a tomar repercusión después de la difusión de un video de casi tres minutos en el que se observa parte del conflicto y la intervención de los patovicas del lugar.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el exmediocampista habría reaccionado en medio de una discusión para defender a su pareja, Rocío Oliva.

El momento de la pelea

Las imágenes muestran un intercambio de empujones y discusiones dentro de un grupo numeroso de personas, mientras el clima comienza a tensarse progresivamente dentro del local bailable.

En medio de la situación, personal de seguridad intentó controlar el conflicto utilizando punteros láser verdes para abrirse paso entre la multitud y llegar hasta donde se encontraba Néstor Ortigoza.

Según trascendió, los primeros forcejeos derivaron después en golpes y empujones, situación que obligó a intervenir directamente a varios patovicas para intentar contener al exfutbolista.

🇦🇷🇵🇾 Néstor Ortigoza se cagó a trompadas en un boliche y lo sacaron los patovicas pic.twitter.com/Us1XJCemlo — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 14, 2026

La versión de Rocío Oliva

Rocío Oliva había contado días atrás que sufrió malos tratos dentro del boliche y aseguró que uno de los empleados de seguridad la tomó del cuello durante el episodio.

Tanto Oliva como Néstor Ortigoza sostienen que la reacción del exjugador ocurrió mientras intentaba defenderla en medio del conflicto.

Además, el exfutbolista también habría señalado que algunos integrantes del personal de seguridad molestaron a una amiga que se encontraba junto a ellos en el lugar.

Cómo terminó el episodio

Debido a la intensidad del enfrentamiento y a la resistencia de Ortigoza, al menos cinco integrantes de seguridad participaron del operativo para retirarlo del boliche.

En uno de los tramos del video se observa cómo uno de los patovicas intenta reducirlo mediante una llave al cuello mientras otros empleados colaboran para sacarlo del lugar.

Tras el episodio, tanto el boliche como la pareja analizan avanzar con posibles acciones judiciales vinculadas a lo ocurrido durante aquella noche.