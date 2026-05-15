Internaron a una nena por consumo de drogas y hallaron cocaína en la vianda de su hermano

Una nena de 12 años quedó internada en Bahía Blanca luego de haber consumido cocaína, marihuana y alcohol, en un caso que ahora sumó un nuevo episodio alarmante: autoridades escolares denunciaron que su hermano de 7 años tenía restos de cocaína en la vianda que llevó a la escuela.

El hecho comenzó durante la madrugada del domingo, cuando un llamado al 911 alertó sobre una menor que estaba convulsionando en una vivienda ubicada en el macrocentro de Bahía Blanca. Personal de emergencias acudió al lugar y encontró a la niña acompañada por sus hermanas menores, sus padres y otros dos adultos.

Tras constatar que la menor presentaba síntomas compatibles con convulsiones, los profesionales decidieron trasladarla al Hospital Municipal de Bahía Blanca para recibir atención médica.

Sospechas y estudios toxicológicos

Durante el traslado en ambulancia ocurrió una situación que motivó la intervención judicial. Según explicó la fiscal Agustina Olguín, titular de la UFIJ N° 3 especializada en delitos sexuales, una enfermera observó que la menor “tenía dinero entre sus ropas”, lo que despertó sospechas sobre un posible abuso sexual.

Ya en el hospital, los estudios toxicológicos confirmaron que la adolescente había consumido cocaína, marihuana y alcohol. La fiscal indicó además que, en una primera instancia, la menor no permitió ser revisada por los médicos.

Posteriormente, un profesional de Policía Científica realizó un examen y “no detectó signo de abuso sexual que ameritara tomar muestras en ese sentido” ni “ningún tipo de lesión”, detalló Olguín en declaraciones al diario La Nueva.

La investigación judicial

La fiscal sostuvo que hasta el momento ni los médicos ni los familiares manifestaron que la niña hubiera relatado una situación de abuso. No obstante, la Justicia ordenó nuevas pericias médicas y psicológicas para avanzar con la investigación.

“Va a ser central la declaración de la menor (en Cámara Gesell)”, afirmó la funcionaria judicial. Según explicó, la adolescente estaba acompañada actualmente por su madre y su abuela materna, con quien reside habitualmente.

Además, indicó que sus padres estaban separados y que el día del episodio la menor debía permanecer con su padre, quien habría recuperado recientemente la libertad tras haber estado detenido. “Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión. Según la madre, habría sido la primera vez que la menor iba a ese domicilio”, agregó.

Hallazgo de cocaína en la escuela

El caso sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando autoridades de una escuela especial de Bahía Blanca denunciaron que el hermano de la adolescente, de 7 años, tenía restos de cocaína entre sus pertenencias escolares.

La directora del establecimiento se presentó en la comisaría Primera de la ciudad para radicar la denuncia. Según trascendió, en una cuchara que formaba parte de la vianda del niño encontraron restos de un polvo blanco.

“Descubrieron que en una cuchara de la vianda que lleva había restos de un polvo blanco y, con el resultado pericial, se determinó que era cocaína”, señalaron fuentes policiales.

La situación fue comunicada inmediatamente a la fiscalía que ya intervenía en la investigación por la internación de la adolescente. Además de Olguín, también tomó intervención el fiscal Mauricio Del Cero, quien investiga la presencia de drogas en el organismo de la menor.