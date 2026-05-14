Imputaron por homicidio a la falsa médica que "ejercía" en Chaco: atendió a más de 1.200 personas

La situación judicial de la falsa médica Lidia Mabel Ojeda se agravó en las últimas horas luego de que la fiscalía incorporara una imputación por homicidio con dolo eventual, una acusación de extrema gravedad dentro de la causa que investiga el ejercicio ilegal de la medicina en distintos hospitales públicos de Chaco.

La nueva calificación fue impulsada por el fiscal Marcelo Soto a raíz de la muerte de un paciente de 63 años ocurrida el 21 de diciembre pasado en el hospital de Quitilipi, donde Ojeda trabajaba utilizando la matrícula profesional y la identidad de un médico real. Según la investigación, la mujer habría atendido durante meses a cientos de personas sin poseer título habilitante.

El expediente sostiene que la acusada no solo ejercía ilegalmente la medicina, sino que además tomó decisiones clínicas, indicó tratamientos y firmó certificados de defunción. Para la fiscalía, su accionar habría implicado un riesgo consciente para la vida de los pacientes, motivo por el cual avanzó la acusación por homicidio con dolo eventual, según publicó Infobae.

Investigan otras dos muertes vinculadas a la causa

Mientras avanza la investigación principal, fuentes judiciales confirmaron que existen otros dos presuntos homicidios que actualmente son materia de análisis por parte de la fiscalía. Se trata de fallecimientos ocurridos en contextos donde Ojeda habría tenido participación directa durante la atención médica.

Por el momento, los investigadores trabajan en la recolección de documentación clínica, testimonios y peritajes para determinar si existen elementos suficientes que permitan vincular formalmente esos casos con el accionar de la acusada.

La posibilidad de que aparezcan más denuncias no es descartada por la Justicia, especialmente luego de que comenzaran a conocerse testimonios de familiares de pacientes atendidos por Ojeda en distintos hospitales chaqueños.

La denuncia de otra familia tras la muerte de una mujer de 74 años

En medio del avance de la causa, un hombre de 43 años denunció que la acusada atendió a su madre de 74 años poco antes de que falleciera en el hospital de Villa Río Bermejito.

Según relató, la mujer ingresó al centro de salud luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho. Allí habría sido asistida por Ojeda, quien indicó la colocación de medicación intravenosa. Minutos después, la paciente comenzó a convulsionar.

“No le pusieron oxígeno ni suero”, aseguró el denunciante al reconstruir lo ocurrido aquella noche. Finalmente, la mujer murió y el certificado de defunción fue firmado por la propia Ojeda, quien asentó como causa de muerte un “paro cardiorrespiratorio” e “insuficiencia cardiorrespiratoria”.

Una causa que podría agravarse aún más

La investigación judicial determinó que Lidia Mabel Ojeda, de 43 años y docente de Plástica de profesión, utilizó la matrícula MP 6822 para desempeñarse como médica en distintos hospitales chaqueños. Solo en Quitilipi habría atendido a más de 1.200 pacientes desde mayo de 2025 y firmado al menos nueve certificados de defunción.

Tras conocerse públicamente la causa, la mujer abandonó Chaco y permaneció prófuga hasta ser detenida en Buenos Aires, en una vivienda ubicada entre los partidos de General San Martín y Tres de Febrero.

Luego de ser notificada formalmente de las acusaciones en su contra, Ojeda decidió abstenerse de declarar. Mientras tanto, la fiscalía analiza nuevas pruebas y testimonios para determinar el alcance total de su actuación dentro del sistema sanitario provincial.

El eje judicial puesto en las muertes bajo investigación

La imputación por homicidio con dolo eventual marcó un punto de inflexión en la causa, ya que la Justicia intenta establecer si Ojeda actuó con pleno conocimiento del riesgo que implicaba ejercer la medicina sin título habilitante.

En términos judiciales, esta figura contempla situaciones en las que una persona asume conscientemente una conducta que puede derivar en la muerte de terceros. Para los investigadores, el hecho de haber atendido pacientes, indicado tratamientos y firmado documentación médica sin capacitación profesional podría configurar ese escenario.