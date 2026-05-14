Evoluciona favorablemente la adolescente que sufrió amputación tras grave accidente en Federación

María del Rosario Fracalossi cumplió este miércoles 15 años internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, luego del grave siniestro vial ocurrido el lunes por la noche en Federación. La adolescente sufrió la amputación de una pierna tras ser embestida junto a su madre por un automóvil que, según testigos, participaba de picadas junto a otro vehículo.

En las últimas horas, familiares de la joven difundieron un mensaje para brindar precisiones sobre su estado de salud y aclarar versiones que circularon en redes sociales respecto a supuestos pedidos de colaboración económica.

“Queremos aclarar que la familia de Rosario Fracalossi ‘Rosi’ no está solicitando colaboración económica. La ayuda que está circulando es destinada exclusivamente para su mamá Valeria”, señalaron en el comunicado difundido por Joha, prima de la adolescente.

Pedido de oración y evolución favorable

En el mensaje, la familia pidió acompañamiento espiritual y destacó las muestras de afecto recibidas durante las últimas jornadas. “Su papá Beto pide a todos quienes puedan acompañar con una oración por su pronta recuperación. Cada oración, cada mensaje de apoyo y cada pensamiento positivo suma en este momento tan difícil para la familia”, expresaron.

Además, informaron que la adolescente continúa internada en terapia intensiva, aunque presentó una evolución favorable en las últimas horas. Según detallaron, Rosario pudo ingerir agua y medio vaso de yogur, mientras permanece bajo tratamiento con medicación para el dolor y transfusiones de sangre.

“Rosi sigue en terapia, está cuidada y contenida. Va evolucionando bien y estamos esperando que pronto pueda pasar a una sala común”, indicaron los familiares.

El accidente ocurrido en Federación

El siniestro ocurrió el pasado lunes por la noche, alrededor de las 21.30, sobre la ruta provincial 44, a la altura del acceso al barrio San Cayetano de Federación. Rosario viajaba junto a su madre, Valeria Quintana, en una moto Corven de 110 cilindradas cuando fueron embestidas por un automóvil Volkswagen Bora conducido por un joven de 24 años.

De acuerdo con testimonios recolectados tras el hecho, el vehículo habría estado participando de picadas junto a una camioneta Chevrolet S-10 momentos antes del impacto.

Como consecuencia del choque, Rosario sufrió graves fracturas expuestas en una de sus piernas y debió ser sometida a una amputación infrapatelar, mientras que su madre también resultó herida y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

La causa continúa bajo investigación judicial y la fiscalía dispuso el secuestro de los vehículos involucrados y distintas medidas periciales para esclarecer las circunstancias del hecho.