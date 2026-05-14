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Sociedad Rosario

Una mujer resultó herida tras la caída de una maceta desde un edificio

La víctima caminaba por una calle céntrica cuando una maceta cayó desde un edificio y le provocó heridas. Investigan el origen del recipiente.

14 de Mayo de 2026
Una mujer resultó herida por una maceta
Una mujer resultó herida por una maceta

La víctima caminaba por una calle céntrica cuando una maceta cayó desde un edificio y le provocó heridas. Investigan el origen del recipiente.

Una mujer resultó herida luego de que una maceta cayera desde un edificio en pleno centro de Rosario y la impactara mientras caminaba por la vereda. El episodio ocurrió sobre calle San Lorenzo al 1000, entre Sarmiento y San Martín.

 

Según trascendió, la víctima sintió un fuerte golpe y cayó sobre la vereda. Vecinos que observaron la situación acudieron rápidamente para asistirla y constataron que el objeto que había caído era una maceta negra de aproximadamente 30 centímetros de altura.

 

Tras el episodio, los presentes dieron aviso al 911 y al Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), cuyos profesionales llegaron al lugar para asistir a la mujer.

La víctima sufrió traumatismos leves

De acuerdo con el parte médico preliminar, la mujer presentó traumatismos leves en los brazos y en la pierna izquierda. Posteriormente, fue trasladada al Sanatorio Plaza para una mejor evaluación.

 

“Por suerte, no me cayó sobre la cabeza”, expresó la víctima luego de recibir atención médica.

 

El hecho tomó repercusión debido a las versiones sobre el contenido de la maceta. Algunos vecinos y testigos señalaron que la planta era "similar a la de marihuana", aunque las fuerzas de seguridad no confirmaron esa información.

La policía logró identificar el edificio desde donde habría caído el recipiente, pero hasta el momento no pudo establecer desde qué piso fue arrojado ni quién sería el propietario de la maceta.

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