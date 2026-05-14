Apareció un feto en una planta cloacal en Córdoba por segunda vez en dos meses

Un nuevo hallazgo conmociona a la provincia de Córdoba. Un feto fue encontrado este miércoles durante una inspección de rutina en una planta de líquidos cloacales ubicada en el camino de Chacra de la Merced, en las afueras de la capital provincial.

El episodio ocurrió en uno de los sectores de piletones del predio, donde trabajadores detectaron restos humanos mientras realizaban tareas de control y mantenimiento. Tras el descubrimiento, dieron aviso inmediato a la Policía y se activó un operativo judicial para preservar el lugar y avanzar con las primeras pericias.

La aparición del feto generó una fuerte preocupación entre las autoridades debido a que no se trata de un hecho aislado. En marzo pasado, empleados de la misma planta habían encontrado otro cuerpo de similares características dentro del predio.

Un antecedente reciente en el mismo lugar

El primer episodio se registró el 16 de marzo, cuando operarios hallaron un feto de aproximadamente diez centímetros en una zona cercana al desagote de camiones atmosféricos. A partir de aquel caso, la Justicia provincial había iniciado una investigación para determinar cómo llegaron los restos al sistema cloacal.

Ahora, el nuevo descubrimiento volvió a encender las alarmas dentro de la planta y derivó en la apertura de nuevas diligencias judiciales bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción de Córdoba.

Los investigadores intentan establecer si existe algún vínculo entre ambos episodios y reconstruir de qué manera los restos fueron descartados dentro del sistema de efluentes. También analizan si podría tratarse de una modalidad reiterada de abandono clandestino.

La investigación judicial

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que el foco principal de la pesquisa apunta a determinar el origen del feto y establecer posibles responsabilidades. Para ello, se ordenaron distintas medidas periciales y relevamientos en el predio donde ocurrieron los hallazgos.

Además, la reiteración de casos en tan corto tiempo llevó a los investigadores a profundizar el análisis sobre el funcionamiento del sistema y los accesos al sector donde aparecieron los restos humanos.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las autoridades mantienen bajo reserva detalles de la investigación y aguardan los resultados forenses que permitan obtener mayor información sobre el nuevo hallazgo ocurrido en Córdoba.