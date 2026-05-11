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Hallaron un feto dentro de un contenedor de basura en Concepción del Uruguay

El estremecedor hallazgo ocurrió este lunes en inmediaciones de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo, en Concepción del Uruguay. Intervienen la Policía, peritos y la Justicia para esclarecer el hecho.

11 de Mayo de 2026
Hallaron un feto dentro de un contenedor de basura en Concepción del Uruguay
Hallaron un feto dentro de un contenedor de basura en Concepción del Uruguay Foto: Arriba La Mañana

El estremecedor hallazgo ocurrió este lunes en inmediaciones de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo, en Concepción del Uruguay. Intervienen la Policía, peritos y la Justicia para esclarecer el hecho.

Un estremecedor hallazgo generó conmoción este lunes en Concepción del Uruguay, luego de que encontraran un feto dentro de un contenedor de basura en la zona de Cantera 25, más precisamente, en inmediaciones de calles Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo.

 

Según se informó, el feto de sexo masculino tendría aproximadamente cinco meses de gestación y fue descubierto durante la jornada por una vecina de 70 años que se encontraba en el lugar. Tras advertir la situación, dio inmediato aviso a las autoridades policiales, según informaron La Pirámide y Arriba La Mañana.

Hallaron un feto dentro de un contenedor de basura en Concepci&oacute;n del Uruguay (foto Arriba La Mañana)
Hallaron un feto dentro de un contenedor de basura en Concepción del Uruguay (foto Arriba La Mañana)

Personal de la Policía acudió rápidamente al sector para preservar la escena y dar inicio a las actuaciones correspondientes. También intervino personal judicial y peritos especializados, quienes trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y avanzar en la investigación.

Investigación en curso

 

Los restos fueron trasladados a la morgue del Hospital Justo José de Urquiza para la intervención del médico forense.

 

La causa quedó en manos de la Justicia, que intentará determinar cómo ocurrió el hecho y establecer posibles responsabilidades.

Temas:

Concepción del Uruguay feto
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