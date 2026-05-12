Hallaron droga en un colectivo en Rafaela: escondían 67 kilos de cocaína y pasta base en asaderas

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió descubrir un cargamento de droga oculto dentro de un colectivo que viajaba desde Salta hacia la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento se realizó en la provincia de Santa Fe y terminó con una mujer detenida.

El hallazgo ocurrió durante un control vehicular desplegado en la intersección de las rutas provinciales 2 y 17, en la ciudad de Rafaela. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un ómnibus proveniente de Orán.

Durante la inspección de la bodega del vehículo, los agentes detectaron tres cajas de cartón que llamaron la atención por el fuerte olor a pintura que emanaban.

Cómo descubrieron la droga en el colectivo

Al consultar por los paquetes, ninguno de los pasajeros reconoció ser propietario de las cajas, situación que motivó una requisa más exhaustiva.

Dentro de los embalajes, los gendarmes encontraron 20 asaderas negras de chapa enlozada que ocultaban compartimientos internos especialmente preparados.

Detenida en Rafaela.

Debajo del papel identificatorio de las asaderas aparecieron placas envueltas en papel aluminio que contenían una sustancia amarillenta.

Posteriormente, los narcotests confirmaron que se trataba de pasta base, con un peso total de 20 kilos.

El hallazgo de cocaína y la detención

Mientras avanzaba el procedimiento dentro del colectivo, los agentes observaron el comportamiento nervioso de una pasajera de nacionalidad boliviana.

A partir de esa situación, realizaron una revisión de los elementos que transportaba y encontraron 44 paquetes rectangulares ocultos entre sus pertenencias.

Las pruebas de campo realizadas sobre esa sustancia dieron resultado positivo para cocaína, con un peso cercano a los 47 kilos.

Tras el hallazgo, la mujer quedó detenida y toda la droga fue secuestrada por disposición de la Justicia Federal.