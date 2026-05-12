Lionel Scaloni ya tendría definidos 24 jugadores para la lista final de la Selección Argentina

El Mundial 2026 comienza a tomar forma para la Selección argentina y, aunque todavía resta la oficialización de la lista definitiva, todo indica que Lionel Scaloni ya tiene gran parte de la nómina prácticamente resuelta.

Después de enviar la prelista ampliada de 55 futbolistas a la FIFA, el cuerpo técnico avanza sobre los últimos detalles de la convocatoria final de 26 jugadores que buscarán defender el título obtenido en Qatar 2022.

Según trascendió en las últimas horas, el entrenador campeón del mundo tendría definidos 24 nombres y únicamente quedarían dos lugares abiertos para completar la delegación que viajará a Estados Unidos, México y Canadá.

Los jugadores que ya tendrían un lugar asegurado

En el arco, las principales certezas pasan por Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, quienes aparecen como los elegidos para ocupar las tres plazas de arquero.

En defensa, la base del ciclo se mantendría con Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Uno de los nombres que gana terreno para sumarse es el de Marcos Acuña, impulsado por sus últimas actuaciones en River Plate. Mientras tanto, futbolistas como Marcos Senesi y Facundo Medina todavía pelean desde atrás por un lugar dentro de la lista final.

En el mediocampo, Lionel Scaloni mantendría gran parte de los jugadores habituales del proceso, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Thiago Almada entre los principales nombres.

Scaloni deberá definir los convocados antes del 30 de mayo.

La pelea por los últimos lugares

Además de la estructura consolidada, todavía existen algunas incógnitas sobre los futbolistas que ocuparán los últimos cupos disponibles.

Entre quienes buscan meterse aparecen Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Emiliano Buendía y Franco Mastantuono, uno de los jóvenes que más expectativa genera pese a su escaso rodaje reciente en el Real Madrid.

También figuran Nicolás Paz, Valentín Barco, Giuliano Simeone y Nicolás González, futbolistas que durante el último tiempo fueron ganando espacio dentro de las convocatorias del entrenador argentino.

En ofensiva, no habría demasiadas dudas: Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López aparecen como los delanteros con presencia prácticamente asegurada.

El cronograma antes del Mundial

La planificación de la Selección argentina ya tiene fechas definidas para el inicio formal de la preparación mundialista.

Durante la última semana de mayo comenzarán a llegar al país varios futbolistas que militan en ligas europeas y que terminarán sus temporadas antes del inicio de la Copa del Mundo.

Posteriormente, el 1° de junio, la delegación viajará hacia Kansas, ciudad elegida por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico como base durante el torneo.