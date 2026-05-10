Alarma en la Selección: Molina sufrió un desgarro a semanas del Mundial 2026

La Selección argentina recibió una noticia que generó preocupación de cara al Mundial 2026. Nahuel Molina, uno de los habituales titulares en el ciclo de Lionel Scaloni, sufrió un desgarro durante el partido entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo y estará varias semanas fuera de las canchas.

El lateral derecho argentino debió abandonar el encuentro correspondiente a La Liga española después de sentir una molestia muscular durante la primera mitad. Aunque inicialmente no trascendieron demasiados detalles sobre la lesión, posteriormente se confirmó que se trata de un desgarro grado 1.

La situación encendió rápidamente las alarmas en el cuerpo técnico de la Albiceleste debido a la cercanía del Mundial. Sin embargo, las primeras estimaciones médicas indican que Molina tendrá alrededor de 21 días de recuperación y llegaría con lo justo al debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.

Un jugador clave para Scaloni

El futbolista surgido de Boca se consolidó como una pieza importante dentro del esquema de Lionel Scaloni, especialmente después de adueñarse definitivamente del puesto durante el Mundial de Qatar 2022.

Desde entonces, Molina fue una fija en las convocatorias y logró imponerse en la disputa interna con Gonzalo Montiel, quien también supo ser una alternativa importante para el entrenador argentino.

Nahuel Molina.

En las últimas fechas FIFA, debido a algunos problemas físicos de Montiel, Scaloni comenzó a observar otras variantes para el lateral derecho, entre ellas Agustín Giay. Sin embargo, el jugador del Atlético de Madrid continúa siendo considerado el titular para el próximo Mundial.

Cómo sigue la preparación para el Mundial

La lesión llega en un momento sensible para la planificación de la Selección argentina. La lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo deberá oficializarse antes del 30 de mayo y el cuerpo técnico ya trabaja en los últimos detalles de cara al torneo.

La idea inicial del seleccionado nacional es comenzar la concentración en Kansas hacia fines de mayo, entre el 28 y el 29, para preparar el debut en el Grupo J. El Mundial comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

Aunque los tiempos de recuperación permitirían que Molina llegue disponible para el estreno ante Argelia, todavía resta observar cómo evoluciona físicamente y si podrá recuperar ritmo futbolístico antes del inicio de la competencia.

Por el momento, desde el entorno de la Selección mantienen cautela y seguirán de cerca la evolución médica del lateral argentino, uno de los futbolistas que Scaloni considera fundamentales dentro de la estructura del equipo campeón del mundo.