"No lo puedo creer": alarma en Boca por la lesión de Bareiro durante el partido contra Huracán

La caída de Boca Juniors por 3-2 frente a Huracán no solo dejó un duro golpe deportivo, sino también una imagen que encendió todas las alarmas: la lesión de

Adam Bareiro.

A los 21 minutos del primer tiempo, el delantero paraguayo comenzó a evidenciar un fuerte dolor en la zona izquierda de la ingle. Tras algunos minutos en los que intentó seguir en cancha, tuvo que ser reemplazado por Milton Giménez.

Sin embargo, lo más impactante ocurrió cuando Bareiro intentó regresar al campo: apenas reingresó, se tiró al piso y, completamente vencido por el dolor, lanzó una frase que reflejó su frustración: "Mier... La p... madre, no lo puedo creer".

La escena continuó con el jugador visiblemente afectado, con gestos de angustia y bronca, mientras era asistido. Ya en el entretiempo, se retiró al vestuario desconsolado, ayudado por un colaborador y tomándose la misma zona, en una postal que generó preocupación inmediata.

El contexto no es menor: en un tramo decisivo de la temporada, con compromisos clave tanto en el torneo local como a nivel internacional, el equipo conducido por Claudio Úbeda podría perder a uno de sus atacantes principales.

Ahora resta esperar los estudios médicos que confirmen la gravedad de la lesión, mientras en Boca la imagen y las palabras de Bareiro siguen resonando como un síntoma claro de la tensión y el dolor en un momento crítico.

Boca eliminado del Torneo Apertura

En una noche repleta de tensión y dramatismo, Boca Juniors quedó eliminado del Torneo Apertura tras caer 3-2 frente a Huracán en la Bombonera. El Globo se impuso en un partido electrizante que tuvo dos penales a favor del visitante, tiempo suplementario y dos expulsados en el conjunto de Parque Patricios.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Xeneize. Apenas a los 4 minutos, Lucas Blondel presionó a Milton Delgado en la salida, recuperó la pelota y Leonardo Gil definió con un derechazo cruzado para marcar el 1-0 a favor de Huracán.

Durante gran parte del partido, el equipo dirigido por Claudio Úbeda intentó reaccionar, aunque recién encontró el empate sobre el cierre del tiempo reglamentario.

Boca reaccionó y llevó el partido al alargue

A los 86 minutos, un rechazo de Hernán Galíndez tras un córner rebotó en el cuerpo de Milton Giménez y terminó dentro del arco de Huracán para decretar el 1-1 y desatar la ilusión de los hinchas locales.

Con el empate consumado en los 90 minutos, el partido se fue al alargue, aunque rápidamente volvió a complicarse para Boca. Apenas iniciado el tiempo suplementario, el árbitro Pablo Echavarría sancionó penal por una infracción de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz.

A los 93 minutos, Óscar Romero cambió el penal por gol con una definición al medio del arco y puso el 2-1 para Huracán. Sin embargo, el Globo no se conformó y volvió a golpear en el suplementario.