Patronato empató 1 a 1 ante San Martín de San Juan y sumó fuera de casa en partido parejo

Patronato empató con San Martín de San Juan y consiguió un punto importante en condición de visitante por la fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano igualó 1 a 1 en el estadio “Ingeniero Hilario Sánchez”, en un encuentro equilibrado, disputado y con pocas situaciones claras de gol.

San Martín de San Juan 1-1 Patronato | Primera Nacional

El equipo dirigido por Marcelo Candia mostró orden táctico durante buena parte del partido y logró ponerse en ventaja en el segundo tiempo gracias a un remate de Brandon Cortés. Sin embargo, el local reaccionó y alcanzó la igualdad a través de Emanuel Aguilera, en un tramo donde empujó a Patronato contra su área.

Con este resultado, San Martín de San Juan quedó en el décimo puesto de la Zona B, mientras que el Rojinegro se ubicó en la duodécima posición. En la próxima jornada, Patronato recibirá a Chacarita en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Un primer tiempo equilibrado y con pocas llegadas

Durante los primeros minutos, el encuentro mostró paridad y escasa claridad ofensiva. Patronato intentó presionar alto sobre la salida del conjunto sanjuanino y tuvo la primera aproximación con un remate cruzado de Valentín Pereyra que se fue desviado.

A los 20 minutos, San Martín dispuso de un tiro libre peligroso cerca del área visitante, aunque no logró transformarlo en una ocasión concreta. Patronato respondió rápidamente con un contragolpe que insinuó peligro, en un trámite donde ninguno conseguía imponerse desde el juego.

Con el correr de los minutos, el elenco local comenzó a utilizar más las bandas para intentar romper el bloque defensivo entrerriano. A los 25 minutos, un desborde por derecha generó preocupación en la defensa rojinegra, pero el delantero sanjuanino no alcanzó a conectar el envío.

Patronato mostró firmeza y tuvo las más claras

San Martín adelantó líneas a partir de los 29 minutos y buscó presionar la salida de Patronato, aunque el conjunto entrerriano respondió con solidez defensiva y logró neutralizar los intentos del Verdinegro.

La ocasión más clara del primer tiempo fue para el equipo visitante. A los 30 minutos, Rueda envió un centro desde la derecha que encontró la cabeza de Franco Soldano. El delantero conectó con precisión, pero la pelota pasó muy cerca del palo derecho del arquero local.

En el cierre de la primera etapa, Patronato dejó una imagen positiva por su disposición táctica y por la manera en la que logró frenar a los laterales de San Martín. Además, Miró tuvo una corrida por izquierda a los 47 minutos y exigió al arquero con un remate controlado sin inconvenientes.

Brandon Cortés rompió el cero en San Juan

El segundo tiempo mantuvo la intensidad, aunque con pocas situaciones netas frente a los arcos. San Martín avisó a los cuatro minutos con una pelota parada que terminó invalidada por posición adelantada.

A los diez minutos, el encuentro se volvió de ida y vuelta, aunque ambos equipos mostraban dificultades en la definición. En ese contexto, Patronato encontró la apertura del marcador con una jugada inesperada.

A los 15 minutos, Brandon Cortés sacó un potente remate desde unos 30 metros que se desvió en un defensor local y descolocó al arquero sanjuanino. La pelota ingresó por arriba y significó el 1 a 0 para el conjunto entrerriano, que hasta ese momento justificaba la ventaja por su orden y eficacia.

Sosa sostuvo a Patronato y Aguilera empató el partido

Tras el gol visitante, San Martín reaccionó y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área defendida por Alan Sosa. A los 20 minutos, el arquero rojinegro evitó el empate con una gran intervención ante un remate desde afuera del área.

Dos minutos más tarde, el guardameta volvió a responder de manera segura para sostener la ventaja parcial de Patronato, que empezaba a retroceder ante la presión del conjunto sanjuanino.

Finalmente, a los 29 minutos del complemento, San Martín consiguió el empate. Luego de un centro al área y una serie de rebotes, Emanuel Aguilera apareció cerca del arco para definir y marcar el 1 a 1. El local aprovechó su mejor momento y logró igualar el marcador.

Un cierre intenso y un empate que dejó conforme al Rojinegro

Tras la igualdad, Patronato realizó modificaciones para recuperar aire en la mitad de la cancha. Ingresaron Juan Barinaga y Valentín Villarreal en reemplazo de Brandon Cortés y Valentín Pereyra, mientras que más tarde Marcos Enrique sustituyó a Franco Soldano.

En los minutos finales, San Martín intentó empujar desde el juego aéreo y los centros cruzados, aunque le faltó precisión para generar verdadero peligro. Patronato, en tanto, apostó a cortar el ritmo del encuentro y a sostener el resultado lejos de su arco.

La última situación del partido fue para el conjunto sanjuanino. En tiempo adicionado, tras varios rebotes dentro del área chica, Sosa logró quedarse con la pelota casi sobre la línea. Apenas controló el balón, el árbitro marcó el final de un partido equilibrado, donde Patronato sumó un punto valioso fuera de Paraná. Elonce.

SINTESIS:

PATRONATO 1

Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Alejo Miró, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero. DT: Mariano Candia.

SAN MARTIN 1

Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Gabriel Hachen, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Carlo Lattanzio; Bruno Juncos y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli.

Goles: ST, 14m. Cortez (P); 29m. Aguilera (SM).

Cambios: ST, reinicio G. Acosta por Hachen (SM); A. Araujo por Miro (P); 21m. N, Iachetti por Lattanzio (SM) y R. Rumbolo por Juncos (SM); 23m. F. Evangelista por Piccioni (P); 31m. M. Osores por Aguilera (SM); 33m. por Cortez (P) y J. Barinaga por Pereyra (P); 40m. G. Rossi por Pelaitay (SM); 43m. M. Enrique por Soldano (P).

Arbitro: Alvaro Carranza.