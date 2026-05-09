Patronato empató 1 a 1 con San Martín de San Juan en un partido parejo

REDACCIÓN ELONCE
Patronato empató 1 a 1 con San Martín de San Juan en el estadio "Ing. Hilario Sánchez", por la Primera Nacional. Los goles lo convirtieron Cortés para los entrerrianos y Aguilera para el conjunto local.
Patronato empató 1 a 1 con San Martín de San Juan en el estadio "Ing. Hilario Sánchez", por la fecha 13 de la Primera Nacional 2026 en un duelo directo pensando en la pelea por ingresar a la zona de clasificación. Los goles lo convirtieron Cortés para los entrerrianos y Aguilera para el conjunto local.
El desarrollo del partido:
En el comienzo del segundo tiempo, San Martín tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja a los 4 minutos, con un tiro libre que cayó en el área, pero el jugador sanjuanino, estaba en posición adelantada.
Cuando iban 10 minutos, los equipos intercambiaban contraataques, pero sin precisión y el visitante se mostraba mejor parado en el campo de juego.
Gol de Patronato
A los 15 minutos, un remate de Brandon Cortes, desde 30 metros, se desvió en un jugador de San Martín y se metió en el arco por arriba del arquero local. Patronato lo gana 1 a 0.
A los 20 minutos, Sosa salvó a Patronato de un gran remate desde afuera del área. Dos minutos después, otra vez, el arquero volvió a atajar una pelota.
Gol de San Martín
A los 29 minutos, San Martín igualó el marcador. Tras un centro a área y una serie de rebotes, Aguilera convirtió el empate con un remate al borde del área chica. El conjunto local había emparejado las acciones y logrado meter a Patronato cerca de su arquero.
Tras el gol del local, San Martín de San Juan, y llegando a los 39 minutos, del segundo tiempo, comenzó a empujar hacia el arco de Sosa y tuvo un par de situaciones a partir de centros y tiros de esquinas, pero sin precisión como para inquietar a Patronato.
Hasta los 45 minutos, el partido se volvió disputado y San Martín no lograba asociarse para llegar al arco rival, mientras que Patronato, frenaba el juego y luchaba en la mitad para hacerse de la pelota.
De esta manera, el cotejo se hizo parejo en tiempo adicionado, ya que se jugaba hasta los 49 minutos.
En el final, nuevamente, San Martín fue a buscar el triunfo y tuvo una pelota en los últimos segundos del partido. Sosa se adueñó del balón tras una serie de rebotes en el área chica y casi en la línea, contuvo para que termine en empate. Al incorporarse, el árbitro pitó el fin del partido.
El partido fue parejo tanto en el primer tiempo como en el segundo, cuando ambos equipos tuvieron ocasiones de inclinar el tanteador.
A los 20 minutos, Sosa salvó a Patronato de un gran remate desde afuera del área. Dos minutos después, otra vez, el arquero volvió a atajar una pelota.
Gol de San Martín
A los 29 minutos, San Martín igualó el marcador. Tras un centro a área y una serie de rebotes, Aguilera convirtió el empate con un remate al borde del área chica. El conjunto local había emparejado las acciones y logrado meter a Patronato cerca de su arquero.
El primer tiempo
En los primeros minutos, el partido se mostraba sin un claro dominador y Patronato pudo ejercer presión sobre la salida del conjunto sanjuanino, para que Pereyra tenga la primera del encuentro con un remate cruzado que se fue desviado.
Hacia los 20 minutos, y con paridad durante el cotejo, los locales tuvieron un tiro libre frente al área que no pudieron convertir en una oportunidad concreta de gol. Incluso, Patronato tuvo la posibilidad de concretar un contragolpe.
Cuando transcurrían 25 minutos, San Martín tuvo un desborde por la derecha que llevó peligro a la defensa de Patronato, aunque el delantero sanjuanino, no pudo conectar el remate y la jugada se diluyó. Fue una clara aproximación para los locales.
Los jugadores de San Martín comenzaron a presionar la salida de Patronato a los 29 minutos, pero sin lograr inquietar a la defensa de los visitantes que se mostraba segura para salir por los costados.
Lo tuvo Patronato. A los 30 minutos del primer tiempo, un centro desde la derecha impulsado por Rueda, cayó en la cabeza de Soldano que logró conectar y la pelota se fue muy cerca del palo derecho del arquero local.
La actitud de Patronato en el primer tiempo y cómo se paró en el campo de juego para enfrentar a San Martín de San Juan, fue lo destacable del conjunto entrerriano que no pasó sobresalto y tuvo posibilidades de ponerse en ventaja.
A los 47 minutos, Miró tuvo una corrida por la izquierda y probó al arco con un remate que fue controlado por el arquero.
En un primer tramo del primer tiempo, frenó a los laterales de los locales y luego comenzó a progresar en el campo para llegar con peligro al arco rival.
La formación de Patronato que seleccionó el técnico Marcelo Candia: Alan Sosa, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Franco Meritello, Franco Soldano, Alejo Miró, Hernán Rivero, Brandon Cortés y Valentín Pereyra
La formación San Martín de San Juan que seleccionó el técnico Alejandro Schiapparelli: Sebastián Díaz Robles, Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani, Manuel Cocca, Gabriel Hachen, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Bruno Juncos, Nazareno Funez y Carlo Lattanzio.
El encuentro cuenta con el arbitraje de Álvaro Carranza. Tanto el Verdinegro como el conjunto entrerriano llegan con la misma cantidad de puntos: 13 unidades en 11 partidos disputados, una realidad que los mantiene fuera de los puestos de Reducido.
El compromiso se disputará en un escenario históricamente complejo para el conjunto de Villa Sarmiento, ya que las estadísticas recientes muestran una amplia superioridad de San Martín en los enfrentamientos de la última década.
Suplentes de Patronato:
12 Franco Rivasseau
13 Fernando Evangelista
14 Bartolomé Velázquez
15 Juan Pablo Barinaga
16 Marcos Enrique
17 Agustín Araujo
18 Valentín Villarreal
19 Joaquín Barolín
20 Ignacio Giacanti
Suplentes de San Martín de San Juan:
12 Maximiliano Velazco
13 Mauro Osores
14 Gonzalo Lucero
15 Leonardo Monje
16 Guillermo Acosta
19 Ramiro Rúmbolo
17 Nicolás Iachetti
18 Lautaro Agüero
20 Genaro Rossi