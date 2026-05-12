Otro golpe para Boca: Bareiro se queda afuera hasta después del Mundial

Boca recibió una nueva mala noticia después de la eliminación en el Torneo Apertura. Adam Bareiro sufrió una lesión muscular de gravedad y todo indica que recién volvería a jugar después del Mundial 2026.

El delantero paraguayo terminó con fuertes dolores físicos durante el encuentro frente a Huracán y los estudios posteriores confirmaron que sufrió dos desgarros, una situación que lo mantendrá varias semanas fuera de las canchas.

La lesión llega en un momento complejo para Boca, que ahora concentra todas sus energías en la Copa Libertadores después de quedar afuera de la competencia local.

Cómo fue la lesión de Bareiro

La acción ocurrió durante el segundo tiempo del partido ante Huracán, cuando el atacante intentó una maniobra dentro del área y cayó inmediatamente con evidentes gestos de dolor.

Aunque en un primer momento quiso continuar jugando, Bareiro volvió a desplomarse sobre el césped y debió abandonar el campo entre muestras de frustración y enojo.

Posteriormente, se confirmó que sufrió desgarros en el complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo.

Los tiempos de recuperación previstos rondan al menos las cuatro semanas, aunque dentro de Boca existe preocupación porque la lesión podría demandar un período aún mayor.

Adam Bareiro lesionado.

Los partidos que se perderá Boca

Con este panorama, el delantero paraguayo no estará disponible para el compromiso frente a Cruzeiro por Copa Libertadores.

Además, también aparece muy comprometida su presencia en el duelo ante Universidad Católica, otro partido determinante para el futuro internacional del equipo.

La ausencia de Bareiro representa una baja sensible para Boca, ya que el atacante había comenzado a ganar protagonismo y se había convertido en una referencia ofensiva importante dentro del esquema.

El cuerpo técnico ahora deberá reorganizar el ataque en una etapa decisiva de la temporada.

Las alternativas que analiza Úbeda

Ante la lesión del paraguayo, Claudio Úbeda ya comenzó a evaluar distintas variantes ofensivas para los próximos compromisos.

Una de las opciones principales es mantener a Milton Giménez como centrodelantero titular, después de su ingreso y gol frente a Huracán.

También aparece la posibilidad de utilizar a Miguel Merentiel más adelantado y sumar a Exequiel Zeballos como acompañante en ataque.