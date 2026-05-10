“Lo perdimos nosotros”: Úbeda se lamentó por la eliminación de Boca ante Huracán

Boca perdió 3-2 con Huracán y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. Tras el partido, Claudio Úbeda analizó el encuentro, las polémicas y dejó un mensaje para los hinchas que reprobaron la actuación de sus jugadores.

“Perder un partido como el de hoy nos deja angustiados. La verdad es que, si uno analiza el trámite general, tuvimos un dominio absoluto del juego. Generamos muchas situaciones de gol. Sí, cometimos errores, pero pudimos recuperarnos y después vinieron los dos penales", comenzó el DT en conferencia.

Y agregó: “En el minuto 30 del primer tiempo, (Santiago) Ascacíbar le pega de zurda y para mí es un claro penal que no cobraron. No lo pongo como excusa, porque lo perdimos nosotros. No tengo nada para reprocharles a los jugadores. Tenemos que focalizarnos en terminar mejor las jugadas.”

El entrenador remarcó la importancia de los próximos encuentros por Copa Libertadores ante Cruzeiro y la Universidad Católica donde el Xeneize va en busca de la clasificación a la siguiente fase: “No podemos cometer más esos errores no forzados. Te dejan afuera de una competencia importante. Tenemos que tener en claro que tenemos dos finales por delante. Nos tenemos que focalizar y achicar el margen de error”, dijo.

“Hay que levantar la cabeza lo más rápido posible. Tenemos competencias y motivos suficientes para levantar la cabeza ya mismo. Estoy seguro de que el equipo lo va a hacer bien. Hoy no quiero hablar de injusticias, porque no convertimos los goles”, continuó.

Huracán eliminó a Boca del Torneo Apertura. (Foto: Fotobaires).

“Teníamos la obligación de avanzar. Porque lo debiamos hacer. Los chicos hicieron todo lo posible. Generamos situaciones, les faltó finalización, pero dejaron todo lo que tenián”, analizó.

Luego fue consultado por la lesión de Adam Bareiro y el rendimiento de Miguel Merentiel que no está teniendo un buen presente en el club: “Lo de Adam fue una consecuencia de la chilena, que le generó una molestia cerca de la ingle. No tenía nada que ver con la molestia anterior. Miguel es un jugador que genera y se autogenera, hay momentos en que los delanteros pasan por rachas positivas y negativas. Hay que respaldarlo. Hay que trabajar”, dijo.

El resumen de la eliminación de Boca ante Huracán