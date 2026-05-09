Playoffs del Torneo Apertura: así quedó el cuadro tras la eliminación de Boca Juniors y el triunfo de Belgrano

La gran final del Torneo Apertura se disputará el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes

Comenzó la fase decisiva del Torneo Apertura 2026 y los primeros cruces de octavos de final ya dejaron fuertes impactos en el cuadro de playoffs. Las sorpresas llegaron de la mano de Huracán y Belgrano, que eliminaron a dos rivales de peso y reconfiguraron el camino hacia el título.

El golpe más resonante se dio en La Bombonera, donde Boca Juniors quedó eliminado tras caer 3-2 en el alargue frente al Globo. El equipo de Parque Patricios avanzó a cuartos de final y ahora espera por el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús.

La victoria de Belgrano

Por su parte, en Córdoba se disputó un clásico histórico: Belgrano venció 1-0 a Talleres con gol de Francisco González Metilli y avanzó a la siguiente ronda. El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, enfrentará en cuartos al vencedor de Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe.

Talleres - Belgrano en el Kempes. Foto: Lucio Casalla

La jornada del sábado se completa con esos dos encuentros, mientras que el domingo continuará la acción con otros cruces destacados. Rosario Central recibirá a Independiente, y el ganador se medirá con quien avance del choque entre Estudiantes de La Plata y Racing Club.

Además, River Plate se enfrentará a San Lorenzo en el Estadio Monumental, mientras que Vélez Sarsfield cerrará la jornada ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El formato de definición incluye alargue en caso de empate y penales si persiste la igualdad. Los cuartos de final se jugarán entre semana, el 12 y 13 de mayo, mientras que las semifinales están previstas para el 16 y 17.

La gran final del Torneo Apertura se disputará el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde se conocerá al campeón del primer semestre del fútbol argentino.