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Playoffs del Torneo Apertura: así quedó el cuadro tras la eliminación de Boca Juniors y el triunfo de Belgrano

Huracán y el Pirata dieron la sorpresa en los octavos de final. Así se reconfiguró el camino rumbo a la final en Córdoba.

9 de Mayo de 2026
La gran final del Torneo Apertura se disputará el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes
La gran final del Torneo Apertura se disputará el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes Foto: Fotobaires

Huracán y el Pirata dieron la sorpresa en los octavos de final. Así se reconfiguró el camino rumbo a la final en Córdoba.

Comenzó la fase decisiva del Torneo Apertura 2026 y los primeros cruces de octavos de final ya dejaron fuertes impactos en el cuadro de playoffs. Las sorpresas llegaron de la mano de Huracán y Belgrano, que eliminaron a dos rivales de peso y reconfiguraron el camino hacia el título.

 

El golpe más resonante se dio en La Bombonera, donde Boca Juniors quedó eliminado tras caer 3-2 en el alargue frente al Globo. El equipo de Parque Patricios avanzó a cuartos de final y ahora espera por el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús.

La victoria de Belgrano

 

Por su parte, en Córdoba se disputó un clásico histórico: Belgrano venció 1-0 a Talleres con gol de Francisco González Metilli y avanzó a la siguiente ronda. El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, enfrentará en cuartos al vencedor de Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe.

Talleres - Belgrano en el Kempes. Foto: Lucio Casalla
Talleres - Belgrano en el Kempes. Foto: Lucio Casalla

 

La jornada del sábado se completa con esos dos encuentros, mientras que el domingo continuará la acción con otros cruces destacados. Rosario Central recibirá a Independiente, y el ganador se medirá con quien avance del choque entre Estudiantes de La Plata y Racing Club.

 

Además, River Plate se enfrentará a San Lorenzo en el Estadio Monumental, mientras que Vélez Sarsfield cerrará la jornada ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

 

El formato de definición incluye alargue en caso de empate y penales si persiste la igualdad. Los cuartos de final se jugarán entre semana, el 12 y 13 de mayo, mientras que las semifinales están previstas para el 16 y 17.

 

La gran final del Torneo Apertura se disputará el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde se conocerá al campeón del primer semestre del fútbol argentino.

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