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Deportes Se jugó este miércoles por la noche

River venció a Gimnasia y clasificó a semifinales del Torneo Apertura

Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta fueron los artífices de los goles de River en la victoria 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental.

13 de Mayo de 2026
River le gana 1-0 a Gimnasia.
River le gana 1-0 a Gimnasia. Foto: La Nación.

Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta fueron los artífices de los goles de River en la victoria 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental.

River cumplió con una gran actuación en el estadio Monumental y selló su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026. Superó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la noche del miércoles.

 

Los autores de los tantos fueron el delantero Sebastián Driussi, tras una gran jugada de Facundo Colidio, y otro de Lucas Martínez Quarta, tras una asistencia fenomenal de Joaquín Freitas.

 

Jugará en la próxima instancia frente a Rosario Central, que más temprano venció 2-1 a Racing Club en el Gigante de Arroyito. Se va a jugar en el estadio Monumental el fin de semana.

 

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

46’ST: otra estupenda atajada de Beltrán

Juan Pérez asistió perfecto a Panaro, quien definió y chocó con la salida rápida del arquero de River Plate.

 

45’ST: se juegan cinco minutos más

 

43’ST: el palo y Beltrán le negaron el gol a Gimnasia

Tras una excelente jugada por izquierda de Salazar que envió un centro preciso, Panaro cabeceó al palo. En el rebote, el arquero de River Plate evitó el tanto.

 

37’ST: doble cambio en Gimnasia

Ingresan Matías Melluso y Manuel Panaro por Silva Torrejón y Marcelo Torres.

 

36’ST: Tomás Galván probó de volea

El arquero Insfrán voló y tapó un buen remate del futbolista de River Plate.

 

34’ST: Juanfer Quintero tuvo su gol

El colombiano encabezó el contragolpe, tocó y fue a buscar. Al recibir en el área, enganchó, remató y justo fue bloqueado. La pelota terminó en el córner.

 

30’ST: doble cambio en River Plate

Ingresan Juan Fernando Quintero y Ulises Giménez en reemplazo de Facundo Colidio y Fabricio Bustos.

 

28’ST: Juan Cruz Meza tuvo el gol

Otra excelente jugada de River Plate terminó con el mediocampista metido en el área y rematando de zurda, a las manos de Insfrán.

 

23’ST: cambio en Gimnasia

Juan José Pérez ingres en reemplazo de Augusto Max.

 

20’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Lucas Martínez Quarta tomó la pelota y encabezó el ataque y tras descartar para Freitas, fue a buscar el centro preciso del juvenil y convirtió de cabeza, luego de una mala salida de Insfrán.

 

 

17’ST: Augusto Max es amonestado

Tras una buena acción de Freitas, con caño incluido, el futbolista de Gimnasia recibe la amarilla por cortar un claro avance de gol.

 

14’ST: doble cambio en River Plate

Joaquín Freitas y Juan Cruz Meza ingresan en lugar de Sebastián Driussi y Santiago Lencina.

 

13’ST: gol de Driussi anulado por offside

El delantero convirtió el segundo, pero en el inicio de la acción partió adelantado Bustos.

 

10’ST: otra atajada espectacular de Beltrán

Tras un centro perfecto de Nacho Fernández, Conti cabeceó por encima del arquero, que reaccionó con notables reflejos y manoteó al córner.

 

3’ST: Colidio se perdió el segundo de River Plate

El delantero recibió solo en el área tras un mal retroceso de Gimnasia, pero su remate fue muy anunciado y terminó en las manos de Insfrán.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

47 minutos: ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

45 minutos: se juegan dos minutos más

 

43 minutos: Nicolás Barros Schelotto es amonestado

Tras una fuerte infracción por llegar a destiempo, el árbitro Rey Hilfer no dudó y le mostró la amarilla.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

40 minutos: amarilla para Ignacio Miramón

Matías Viña salió con un caño y el mediocampista de Gimnasia lo cortó con un golpe con su brazo.

 

38 minutos: milagro en el área de Gimnasia

Augusto Max la sacó justo cuando Driussi se disponía a definir, tras otra buena acción individual de Colidio.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

31 minutos: Acuña sale reemplazado por lesión y Nacho Fernández tuvo un acalorado cruce con Coudet

El Huevo sintió una molestia física y tuvo que cederle su lugar a Matías Viña. Segundos antes, el capitán de Gimnasia discutió con el DT de River Plate.

 

26 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Facundo Colidio hizo una gran jugada por izquierda y asistió a Sebastián Driussi, quien se la acomodó para la zurda y de sobre pique fusiló a Nelson Insfrán.

 

 

23 minutos: Fabricio Bustos es el primer amonestado del partido

Tras una barrida desde atrás sobre Nacho Fernández, el lateral de River Plate recibe la tarjeta amarilla.

 

21 minutos: se salvó Gimnasia

Tras un centro preciso de Tomás Galván al punto penal, Martínez Quarta ganó de cabeza y Nelson Insfrán responde. La jugada fue invalidada por offside.

 

9 minutos: gran atajada de Santiago Beltrán

Miramón recuperó una pelota en salida de River y asistió a Marcelo Torres, quien ingresó al área y remató cruzado. Gran reacción del arquero millonario para despejar al córner.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

7 minutos: remate de Fausto Vera

El mediocampista de River Plate recibió en la puerta del área luego de una buena jugada colectiva del equipo y atento estuvo para contener en dos tiempos Nelson Insfrán.

 

5 minutos: River Plate monopoliza la pelota

La tenencia del balón es absolutamente del conjunto local, mientras que Gimnasia espera y busca contragolpear con pelotazos profundos para Agustín Auzmendi.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Temas:

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