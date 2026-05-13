River venció a Gimnasia y clasificó a semifinales del Torneo Apertura

Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta fueron los artífices de los goles de River en la victoria 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental.
River cumplió con una gran actuación en el estadio Monumental y selló su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026. Superó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la noche del miércoles.
Los autores de los tantos fueron el delantero Sebastián Driussi, tras una gran jugada de Facundo Colidio, y otro de Lucas Martínez Quarta, tras una asistencia fenomenal de Joaquín Freitas.
Jugará en la próxima instancia frente a Rosario Central, que más temprano venció 2-1 a Racing Club en el Gigante de Arroyito. Se va a jugar en el estadio Monumental el fin de semana.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
46’ST: otra estupenda atajada de Beltrán
Juan Pérez asistió perfecto a Panaro, quien definió y chocó con la salida rápida del arquero de River Plate.
45’ST: se juegan cinco minutos más
43’ST: el palo y Beltrán le negaron el gol a Gimnasia
Tras una excelente jugada por izquierda de Salazar que envió un centro preciso, Panaro cabeceó al palo. En el rebote, el arquero de River Plate evitó el tanto.
37’ST: doble cambio en Gimnasia
Ingresan Matías Melluso y Manuel Panaro por Silva Torrejón y Marcelo Torres.
36’ST: Tomás Galván probó de volea
El arquero Insfrán voló y tapó un buen remate del futbolista de River Plate.
34’ST: Juanfer Quintero tuvo su gol
El colombiano encabezó el contragolpe, tocó y fue a buscar. Al recibir en el área, enganchó, remató y justo fue bloqueado. La pelota terminó en el córner.
30’ST: doble cambio en River Plate
Ingresan Juan Fernando Quintero y Ulises Giménez en reemplazo de Facundo Colidio y Fabricio Bustos.
28’ST: Juan Cruz Meza tuvo el gol
Otra excelente jugada de River Plate terminó con el mediocampista metido en el área y rematando de zurda, a las manos de Insfrán.
23’ST: cambio en Gimnasia
Juan José Pérez ingres en reemplazo de Augusto Max.
20’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Lucas Martínez Quarta tomó la pelota y encabezó el ataque y tras descartar para Freitas, fue a buscar el centro preciso del juvenil y convirtió de cabeza, luego de una mala salida de Insfrán.
LA EMPEZÓ, LA TERMINÓ Y SE BESÓ EL ESCUDO: centro de Freitas y gol de Lucas Martínez Quarta para el 2-0 de River ante Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zKwKZF3jNn— SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026
17’ST: Augusto Max es amonestado
Tras una buena acción de Freitas, con caño incluido, el futbolista de Gimnasia recibe la amarilla por cortar un claro avance de gol.
14’ST: doble cambio en River Plate
Joaquín Freitas y Juan Cruz Meza ingresan en lugar de Sebastián Driussi y Santiago Lencina.
13’ST: gol de Driussi anulado por offside
El delantero convirtió el segundo, pero en el inicio de la acción partió adelantado Bustos.
10’ST: otra atajada espectacular de Beltrán
Tras un centro perfecto de Nacho Fernández, Conti cabeceó por encima del arquero, que reaccionó con notables reflejos y manoteó al córner.
3’ST: Colidio se perdió el segundo de River Plate
El delantero recibió solo en el área tras un mal retroceso de Gimnasia, pero su remate fue muy anunciado y terminó en las manos de Insfrán.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
47 minutos: ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 minutos: se juegan dos minutos más
43 minutos: Nicolás Barros Schelotto es amonestado
Tras una fuerte infracción por llegar a destiempo, el árbitro Rey Hilfer no dudó y le mostró la amarilla.
40 minutos: amarilla para Ignacio Miramón
Matías Viña salió con un caño y el mediocampista de Gimnasia lo cortó con un golpe con su brazo.
38 minutos: milagro en el área de Gimnasia
Augusto Max la sacó justo cuando Driussi se disponía a definir, tras otra buena acción individual de Colidio.
31 minutos: Acuña sale reemplazado por lesión y Nacho Fernández tuvo un acalorado cruce con Coudet
El Huevo sintió una molestia física y tuvo que cederle su lugar a Matías Viña. Segundos antes, el capitán de Gimnasia discutió con el DT de River Plate.
26 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Facundo Colidio hizo una gran jugada por izquierda y asistió a Sebastián Driussi, quien se la acomodó para la zurda y de sobre pique fusiló a Nelson Insfrán.
PASE LARGO DE ACUÑA, GRAN JUGADA DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI: así llegó el 1-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/woeQYb48es— SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026
23 minutos: Fabricio Bustos es el primer amonestado del partido
Tras una barrida desde atrás sobre Nacho Fernández, el lateral de River Plate recibe la tarjeta amarilla.
21 minutos: se salvó Gimnasia
Tras un centro preciso de Tomás Galván al punto penal, Martínez Quarta ganó de cabeza y Nelson Insfrán responde. La jugada fue invalidada por offside.
9 minutos: gran atajada de Santiago Beltrán
Miramón recuperó una pelota en salida de River y asistió a Marcelo Torres, quien ingresó al área y remató cruzado. Gran reacción del arquero millonario para despejar al córner.
7 minutos: remate de Fausto Vera
El mediocampista de River Plate recibió en la puerta del área luego de una buena jugada colectiva del equipo y atento estuvo para contener en dos tiempos Nelson Insfrán.
5 minutos: River Plate monopoliza la pelota
La tenencia del balón es absolutamente del conjunto local, mientras que Gimnasia espera y busca contragolpear con pelotazos profundos para Agustín Auzmendi.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!