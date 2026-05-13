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Se realizará la peña folklórica "Ribera de Paraná" en el club San Martín

La peña folclórica organizada por el taller “Ribera de Paraná” se realizará el próximo 25 de mayo en el Club San Martín con espectáculos, danzas y artistas invitados.

13 de Mayo de 2026
Peña folklórica.
Peña folklórica. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La peña folclórica organizada por el taller “Ribera de Paraná” se realizará el próximo 25 de mayo en el Club San Martín con espectáculos, danzas y artistas invitados.

La peña folclórica del taller “Ribera de Paraná” ya tiene fecha confirmada y promete convertirse en una gran celebración popular para conmemorar el Día de la Patria. El evento se desarrollará el próximo 25 de mayo desde las 11 de la mañana en las instalaciones del Club San Martín, con entrada a colaboración y una variada propuesta artística destinada a toda la comunidad.

 

 

La directora del taller, Brenda Báez, brindó detalles sobre la organización de la jornada y destacó la importancia de generar espacios culturales y de encuentro. “El 25 de mayo vamos a realizar nuestra primera peña en el club San Martín a partir de las 11 de la mañana. Habrá stand, servicio de cantina y la entrada es a colaboración. Esperamos a toda la comunidad que quiera sumarse con nosotros a festejar un día patrio y compartir danzas”, expresó.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La actividad contará con la participación de numerosos grupos de baile y artistas musicales que se sumarán de manera solidaria para acompañar el crecimiento del taller folclórico, que recientemente comenzó sus actividades en la ciudad.

 

Una peña solidaria y con identidad cultural

 

Desde la organización remarcaron que el principal objetivo de la peña será recaudar fondos para confeccionar la indumentaria oficial del grupo de danza. En ese sentido, Brenda Báez explicó: “Tenemos muchos artistas y grupos de baile, de canto que vienen a colaborar con nosotros. La finalidad que tiene nuestra peña es para realizar nuestros trajes porque es un taller nuevo y queremos hacer nuestra indumentaria”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Además de los espectáculos folclóricos, el evento ofrecerá servicio de cantina y distintos stands para que las familias puedan compartir una jornada completa en un clima festivo y tradicional. La propuesta busca fortalecer las raíces culturales y fomentar la participación de vecinos de todas las edades.

 

El taller de folclore "Ribera de Paraná" organiza una peña

Temas:

taller folklórico Peña
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