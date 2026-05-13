La Escuela Raúl Jorge Bueno celebró 32 años de formación y compromiso en barrio Belgrano

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Raúl Jorge Bueno celebró sus 32 años de vida en barrio Belgrano de Paraná con un emotivo acto, donde destacaron la formación laboral, los talleres y el legado educativo construido durante décadas.
La Escuela Raúl Jorge Bueno celebró este jueves sus 32 años de trayectoria con un acto cargado de emoción, reconocimiento y orgullo institucional en barrio Belgrano, de Paraná. La ceremonia reunió a docentes, estudiantes, autoridades y vecinos, en una jornada donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno de Entre Ríos con profundo sentimiento patriótico.
Durante el encuentro, Isabel Bueno, hija del fundador Raúl Jorge Bueno, recordó el legado de su padre y agradeció el acompañamiento permanente de la comunidad educativa. “Es un momento muy especial”, expresó.
Una institución con amplia formación laboral
La rectora de la institución, Melina Facendini, explicó que actualmente la escuela cuenta con 15 perfiles de capacitación laboral y formación profesional orientados a distintas áreas de trabajo y oficios.
“Muy contentos y celebrando los 32 años de nuestra institución”, afirmó durante la entrevista realizada en el establecimiento educativo.
Entre las propuestas mencionó talleres gastronómicos como cocina, panadería y pastelería. También detalló cursos vinculados a confección a medida, marroquinería inicial y perfeccionamiento, peluquería, belleza integral, carpintería, herrería y electricidad domiciliaria.
Capacitación técnica y salida laboral
La rectora también resaltó las capacitaciones relacionadas con tecnología e informática, cada vez más demandadas por quienes buscan herramientas para insertarse laboralmente.
“Tenemos relacionado a la computación lo que es operador informático para la administración y gestión y asistente en armado y mantenimiento de PC”, indicó Facendini al describir parte de la oferta académica.
La institución se consolidó a lo largo de más de tres décadas como un espacio de formación clave para vecinos de Paraná, especialmente por su enfoque práctico y orientado al aprendizaje de oficios.
Inscripciones y requisitos para los cursos
En relación con las inscripciones, la rectora explicó que el proceso actual se encuentra próximo a finalizar, aunque todavía podrían otorgarse algunos cupos disponibles según cada especialidad.
“Comenzamos nuevamente las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 en el mes de octubre. No obstante, si están interesados en alguna especialidad y hay algún cupo, se puede otorgar”, explicó.
Sobre los requisitos, precisó que los aspirantes deben presentar fotocopia de DNI, constancia de CUIL y certificado de estudios primarios o secundarios.