Refinería sobre el río Uruguay: “Cualquier otro sitio que se plantee sostenemos que se pueda analizar el impacto ambiental”

El Gobierno de Uruguay confirmó que analiza posibles localizaciones alternativas para la planta de combustibles sintéticos proyectada por la empresa HIF Global en Paysandú, luego de los planteos impulsados desde la ciudad de Colón en defensa del ambiente, el Río Uruguay y las actividades económicas de la región. El intendente de Colón, José Luis Walser, estuvo presente en el programa “GPS”, que se emite de lunes a viernes de 17:30 a 19:00 horas por Elonce, para referirse a la posibilidad de que Uruguay analiza reubicar la refinería en otro punto del departamento Paysandú.

Sobre esta reunión que tuvieron ayer, exclamó: “Es una reunión de continuidad de aquella que se dio el 26 de noviembre del año pasado, donde pudimos plantear por primera este pedido concreto en conjunto entre la Microrregión y el gobernador de la necesidad de relocalizar esta planta porque el sitio donde estaba planteado amenazaba nuestro desarrollo”.

Foto: Archivo Elonce.

Tras el paso de seis meses entre una reunión y otra, relató: “Había avanzado la empresa con algunas cuestiones que a nosotros nos preocupaba, pero la reunión de ayer, que fue muy buena y con mucho diálogo y respeto. Es un camino institucional que hemos construido con Uruguay, encabezado por nuestro canciller (Pablo Quirno) y nuestro gobernador, donde el canciller uruguayo y el equipo de ministro de Industria y de Ambiente plantearon que se podía dar algo que nosotros veníamos pidiendo, que era la posibilidad de la relocalización”.

“Había otros sitios que podrían ser opción de ganar-ganar para todos. Fue un pedido nuestro y porque hay una nueva negociación entre la empresa (HIF Global) y el gobierno uruguayo sobre otras cuestiones que se están poniendo en juego. Lo que surgió de esa reunión es que se está evaluando con mucha firmeza un nuevo sitio para ubicar esta planta. Para nosotros, es algo muy importante porque, si bien no tenemos precisiones específicas del predio, sabemos que es bastante más lejos de la ciudad de Colón, de acuerdo a lo que nos dijeron”, sostuvo.

Foto: Archivo Elonce.

“Cualquier otro sitio que se plantee nosotros sostenemos que se tenga en cuenta eso que se había logrado: que se pueda analizar el impacto ambiental del nuevo proyecto y si tiene algún impacto sobre nuestra ribera”, remarcó.

“Este pedido unificado que teníamos avanzó y estamos en el camino que nosotros planteábamos. Entendemos que en Colón no va a ser y va a ser más alejado de la ciudad”, comunicó.