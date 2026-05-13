YPF confirmó un aumento del 1% en las naftas desde esta noche

Aumento de precio de naftas. El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que las estaciones de servicio aplicarán un aumento del 1% en el precio de las naftas desde esta noche. El anuncio fue realizado durante una entrevista televisiva en A24, donde además adelantó que continuará vigente el mecanismo de amortiguación de precios acordado con las principales petroleras del país.

La medida llega en un contexto de volatilidad internacional en el mercado energético, especialmente por el impacto de la tensión geopolítica derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán sobre el valor internacional del petróleo crudo.

Durante la entrevista, Marín explicó que el esquema de contención de precios, que había sido implementado el pasado 1 de abril y vencía este viernes, será prorrogado por otros 45 días. Según indicó, el sistema continuará funcionando en función de “la oferta y la demanda”.

Cómo funciona el sistema de amortiguación

El acuerdo había sido sellado entre YPF y las principales compañías petroleras que operan en Argentina con el objetivo de reducir el impacto inmediato de las subas internacionales del barril de petróleo sobre los combustibles locales.

El mecanismo permitió moderar los incrementos en surtidores durante las últimas semanas, evitando traslados bruscos al consumidor final pese a las fluctuaciones registradas en el mercado global de energía.

“Se extenderán otros 45 días dependiendo de la oferta y la demanda”, sostuvo Marín al explicar la continuidad del esquema de amortiguación.

El impacto de la guerra y el mercado internacional

La decisión de mantener el sistema de amortiguación está directamente vinculada al escenario internacional y al comportamiento del crudo. La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán generó incertidumbre en los mercados energéticos y presionó sobre los precios internacionales del petróleo.

Con el nuevo aumento del 1%, las compañías intentarán equilibrar parte de los costos acumulados mientras mantienen vigente el esquema de estabilización acordado entre el sector privado y YPF.