Consumo en Argentina: cayó la yerba y la carne, pero el vino resistió

Yerba, carne y vino. El consumo en Argentina volvió a reflejar el impacto de la pérdida de poder adquisitivo sobre algunos de los productos más representativos de la mesa nacional. La yerba mate y la carne vacuna registraron importantes retrocesos durante el primer trimestre de 2026, mientras que el vino consiguió diferenciarse con una tenue recuperación en las ventas internas.

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), las salidas de yerba mate elaborada destinadas al mercado interno alcanzaron 64.970.974 kilogramos entre enero y marzo de este año. La cifra representó una caída del 2,1% frente al mismo período de 2025, cuando se habían despachado 66.376.744 kilogramos.

El indicador resulta clave para medir el comportamiento del mercado porque contempla los envíos desde los molinos hacia supermercados, hipermercados, mayoristas y centros de distribución. Por eso, funciona como una referencia cercana al consumo real en góndola y evidencia un retroceso en uno de los hábitos más extendidos de los argentinos, según publicó Ámbito.

Más producción, pero menos demanda

A pesar de la baja en las ventas, la producción de yerba mostró un fuerte crecimiento durante el mismo período. Entre enero y marzo se procesaron 80.847.651 kilogramos de hoja verde, frente a los 65.018.623 kilogramos registrados en igual trimestre de 2025.

El aumento dejó en evidencia que el problema no estuvo vinculado a la oferta, sino al comportamiento de la demanda. En otras palabras, hubo más yerba disponible en el mercado, pero el consumo interno perdió capacidad de absorción.

A diferencia de lo ocurrido con la yerba y la carne vacuna, el vino logró cerrar el trimestre con números positivos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las ventas acumuladas entre enero y marzo alcanzaron 166.781.500 litros, con una suba interanual del 1,5%.

El vino encontró alivio en las opciones económicas

El principal impulso para el sector vitivinícola llegó durante marzo, cuando las ventas treparon a 60,3 millones de litros y registraron un crecimiento del 8,4% frente al mismo mes del año anterior. Ese repunte permitió compensar un inicio de año más débil en enero y febrero.

Sin embargo, la composición del consumo dejó señales claras sobre el deterioro del bolsillo. El vino sin mención varietal concentró el 72,9% del volumen comercializado y mostró una suba del 5,8% interanual, mientras que los vinos varietales retrocedieron un 10%.

La tendencia también quedó reflejada en los formatos elegidos por los consumidores. La botella representó el 60,3% del total despachado y apenas avanzó 1,1%, mientras que el tetra brik creció 4,8%. En contraste, la damajuana cayó 27,9% y el bag in box retrocedió 42,2%.

El asado, entre los consumos más golpeados

La caída más pronunciada del trimestre se produjo en la carne vacuna. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo aparente en el mercado interno fue de 512.826 toneladas res con hueso entre enero y marzo de 2026.

La cifra implicó un derrumbe del 10% respecto a las 569.491 toneladas registradas durante el mismo período del año pasado. En términos absolutos, fueron 56.665 toneladas menos destinadas al consumo local.

El informe señaló una combinación de factores económicos, productivos y climáticos. La producción total de carne vacuna alcanzó 700.185 toneladas res con hueso, un volumen 5,1% inferior al de 2025. Al mismo tiempo, las exportaciones crecieron 11,4%, lo que redujo aún más la oferta destinada al mercado interno.

Menos hacienda y precios en alza

Durante el trimestre se faenaron 2,973 millones de cabezas en 349 establecimientos, una caída del 7,6% frente al mismo período del año anterior. La menor disponibilidad de hacienda impulsó el precio en pie y ese aumento terminó trasladándose directamente a las carnicerías y supermercados.

El rubro “carnes y derivados” fue el de mayor incremento dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, con una suba mensual del 6,9% y un avance interanual del 55,1%.

Algunos cortes tradicionales registraron incrementos todavía más fuertes. El kilo de asado subió 68,9% respecto a marzo de 2025, la paleta aumentó 66,5%, el cuadril 64,7% y la carne picada común 63,2%. En paralelo, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita cayó a 47,3 kilogramos anuales, un valor 3,7% menor al registrado un año atrás.