 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Cambios tributarios

Más de 80 mil personas ya ingresaron al nuevo régimen de inocencia fiscal

El esquema simplificado impulsado por ARCA permite utilizar dólares no declarados dentro del sistema financiero sin informar bienes patrimoniales al inicio del ejercicio fiscal.

13 de Mayo de 2026
Régimen de inocencia fiscal.
Régimen de inocencia fiscal.

El esquema simplificado impulsado por ARCA permite utilizar dólares no declarados dentro del sistema financiero sin informar bienes patrimoniales al inicio del ejercicio fiscal.

El nuevo esquema de inocencia fiscal impulsado por el Gobierno nacional ya cuenta con más de 80 mil contribuyentes adheridos, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 

La medida está vinculada al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y apunta a facilitar el uso de dólares no declarados que permanecían fuera del sistema financiero formal.

 

 

De acuerdo con el organismo tributario, la cantidad de personas adheridas creció de manera acelerada durante las últimas semanas, especialmente después de la habilitación del aplicativo digital para presentar declaraciones juradas simplificadas.

 

Cómo funciona el nuevo esquema

 

El régimen de inocencia fiscal forma parte del nuevo sistema de Ganancias Simplificado diseñado para personas humanas y sucesiones indivisas.

 

A diferencia del esquema tradicional, el contribuyente no debe informar el detalle de sus bienes al inicio del ejercicio fiscal, ya que ARCA trabaja con una declaración jurada precargada que luego puede ser revisada por cada usuario.

 

 

El sistema se concentra principalmente en el control de ingresos y gastos declarados, mientras que el organismo presupone que el patrimonio informado por el contribuyente es consistente con su situación fiscal.

 

Según explicó ARCA, el objetivo es reducir la complejidad administrativa y disminuir errores frecuentes en las presentaciones tributarias.

 

El objetivo del Gobierno con los dólares fuera del sistema

 

El nuevo mecanismo también busca incentivar que los dólares guardados fuera del circuito bancario ingresen nuevamente al sistema financiero formal.

 

La iniciativa parte de la premisa de que muchos ahorristas retiraron sus dólares por temor a crisis económicas, restricciones cambiarias o posibles medidas sobre depósitos bancarios.

 

 

En ese contexto, el régimen de inocencia fiscal permite que ciertos contribuyentes puedan utilizar esos fondos sin enfrentar cuestionamientos inmediatos sobre el origen del dinero, siempre que encuadren dentro de las condiciones establecidas.

 

Desde ARCA indicaron que actualmente pueden adherirse personas con ingresos inferiores a los 1.000 millones de pesos anuales o patrimonios menores a 10.000 millones.

Temas:

ARCA Inocencia Fiscal
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso