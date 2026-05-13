Más de 80 mil personas ya ingresaron al nuevo régimen de inocencia fiscal

El nuevo esquema de inocencia fiscal impulsado por el Gobierno nacional ya cuenta con más de 80 mil contribuyentes adheridos, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida está vinculada al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y apunta a facilitar el uso de dólares no declarados que permanecían fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con el organismo tributario, la cantidad de personas adheridas creció de manera acelerada durante las últimas semanas, especialmente después de la habilitación del aplicativo digital para presentar declaraciones juradas simplificadas.

Cómo funciona el nuevo esquema

El régimen de inocencia fiscal forma parte del nuevo sistema de Ganancias Simplificado diseñado para personas humanas y sucesiones indivisas.

A diferencia del esquema tradicional, el contribuyente no debe informar el detalle de sus bienes al inicio del ejercicio fiscal, ya que ARCA trabaja con una declaración jurada precargada que luego puede ser revisada por cada usuario.

El sistema se concentra principalmente en el control de ingresos y gastos declarados, mientras que el organismo presupone que el patrimonio informado por el contribuyente es consistente con su situación fiscal.

Según explicó ARCA, el objetivo es reducir la complejidad administrativa y disminuir errores frecuentes en las presentaciones tributarias.

El objetivo del Gobierno con los dólares fuera del sistema

El nuevo mecanismo también busca incentivar que los dólares guardados fuera del circuito bancario ingresen nuevamente al sistema financiero formal.

La iniciativa parte de la premisa de que muchos ahorristas retiraron sus dólares por temor a crisis económicas, restricciones cambiarias o posibles medidas sobre depósitos bancarios.

En ese contexto, el régimen de inocencia fiscal permite que ciertos contribuyentes puedan utilizar esos fondos sin enfrentar cuestionamientos inmediatos sobre el origen del dinero, siempre que encuadren dentro de las condiciones establecidas.

Desde ARCA indicaron que actualmente pueden adherirse personas con ingresos inferiores a los 1.000 millones de pesos anuales o patrimonios menores a 10.000 millones.