ARCA implementó un esquema simplificado para declaraciones del impuesto a las ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero impulsa un nuevo esquema simplificado destinado a contribuyentes alcanzados por el impuesto a las ganancias. El sistema de ARCA apunta a facilitar la presentación de declaraciones juradas mediante herramientas automáticas y datos precargados dentro de la plataforma oficial.

La iniciativa forma parte de la reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional y está dirigida exclusivamente a personas humanas y sucesiones indivisas. Según explicó el organismo, el objetivo es reducir errores frecuentes y simplificar los trámites vinculados con obligaciones fiscales.

El régimen funciona de manera optativa, por lo que cada contribuyente puede adherirse al nuevo esquema o continuar bajo el sistema tradicional de presentación.

Quiénes pueden ingresar al régimen simplificado

El nuevo modelo de ARCA establece requisitos específicos relacionados con ingresos, patrimonio y categoría fiscal para acceder al sistema simplificado.

Entre las condiciones fijadas por el organismo aparecen ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos, un patrimonio total inferior a los 10.000 millones y no estar registrado como Gran Contribuyente Nacional.

Los límites incluyen bienes e ingresos gravados, exentos y no gravados, tanto dentro del país como en el exterior. Además, el esquema elimina algunos datos patrimoniales que actualmente forman parte de las declaraciones juradas tradicionales.

Desde el organismo aclararon que la adhesión funciona bajo declaración del propio contribuyente, aunque posteriormente pueden realizarse controles y fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

ARCA.

Cómo funciona la presentación en la plataforma

Uno de los principales cambios del nuevo sistema es que ARCA elaborará una propuesta automática de liquidación del impuesto a las ganancias utilizando la información disponible en sus bases de datos.

El contribuyente podrá revisar la información precargada, validar posibles inconsistencias y confirmar la presentación desde la plataforma digital oficial utilizando clave fiscal habilitada.

En caso de modificar manualmente la propuesta oficial presentada por el organismo, el usuario perderá automáticamente los beneficios del régimen simplificado y volverá al esquema tradicional.

El sistema incorpora además datos vinculados con retenciones informadas por empleadores, entidades bancarias y otros agentes de percepción, por lo que el organismo recomienda revisar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la declaración jurada.

Qué aspectos tener en cuenta

Desde ARCA recordaron que el nuevo esquema no incluye a monotributistas ni funciona como un blanqueo de capitales o mecanismo para eliminar deudas fiscales previas.

Además, el organismo recomienda conservar comprobantes, facturas y documentación respaldatoria vinculada con deducciones o aportes declarados, ya que podrían ser requeridos en futuras revisiones.

El resultado final de cada declaración dependerá de la situación fiscal de cada contribuyente y de las retenciones acumuladas durante el período correspondiente, pudiendo arrojar tanto saldo a pagar como saldo a favor.