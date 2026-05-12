Una de las mayores constructoras del país pidió concurso de acreedores tras acumular pérdidas millonarias

La constructora GCDI, ex TGLT, solicitó la apertura de concurso preventivo. La firma arrastró un pasivo superior a los $159.000 millones y acumuló cheques rechazados.
El concurso preventivo de GCDI volvió a poner en foco la situación financiera de una de las constructoras más importantes de Argentina, responsable de obras emblemáticas como la ampliación del estadio Monumental de Club Atlético River Plate, la terminal internacional del aeropuerto de Ezeiza y desarrollos inmobiliarios de gran escala en Buenos Aires.
La compañía, que hasta 2022 se llamó TGLT y que desde fines de 2025 pertenece al empresario Marcelo Fígoli, informó que decidió solicitar la apertura del concurso preventivo de acreedores para avanzar en un proceso de “reestructuración y ordenamiento financiero”.
Según comunicó la empresa, el directorio resolvió avanzar con la medida luego de analizar distintas alternativas frente a la delicada situación económico-financiera que atraviesa la sociedad. La presentación se realizará bajo los términos de la Ley Nº 24.522 y tendrá como objetivo reorganizar el pasivo, preservar la continuidad operativa y proteger las fuentes laborales.
Una de las constructoras más importantes del país
GCDI se consolidó durante las últimas décadas como una de las compañías líderes del sector de la construcción y el real estate en Argentina. Entre sus principales trabajos figuran la remodelación de los hoteles Sheraton y Plaza, la nueva torre de control de Aeroparque, la Usina del Arte y la planta de refinación de Axion Energy en Campana.
La empresa también participó en el desarrollo de edificios corporativos para entidades bancarias y multinacionales, además de proyectos urbanísticos de gran escala. Actualmente continúa trabajando en la Rueda de Puerto Madero y en obras vinculadas al Hotel Plaza.
A pesar del complejo escenario financiero, la compañía aseguró que continuará desarrollando sus actividades habituales y avanzando con proyectos estratégicos en ejecución. En un comunicado, sostuvo que la decisión busca “garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos y consolidar una estructura sustentable para el futuro de una empresa con más de 80 años de trayectoria”.
Pérdidas millonarias y cheques rechazados
La situación económica de la constructora quedó reflejada en el último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores. Allí informó que al 31 de diciembre de 2025 registró pérdidas significativas, capital de trabajo negativo y patrimonio neto negativo.
Según esos datos, la firma cerró el año pasado con pérdidas superiores a los 20.000 millones de pesos y un pasivo total de $159.700 millones. Además, de acuerdo con información del Banco Central de la República Argentina, acumuló 56 cheques rechazados por un monto total de $2.084 millones.
En paralelo al anuncio del concurso preventivo, GCDI informó que no realizará el pago de US$ 6.736,77 correspondientes al servicio de interés de sus Obligaciones Negociables Clase XVII, cuyo vencimiento operaba esta semana. Aunque el monto resultó reducido para la dimensión de la empresa, la decisión evidenció la tensión financiera que enfrenta la compañía.
El próximo 16 de junio la firma realizará una asamblea de accionistas en la que se analizarán los últimos resultados económicos y la evolución del proceso de reorganización financiera.
Cambio de manos
El control de GCDI cambió de manos a fines de 2025, cuando el grupo MFX Holding, propiedad de Marcelo Fígoli, adquirió el 42,5% de la compañía al fondo Point State mediante la firma Haselt S.A.
Con esa operación, Fígoli desembarcó en el negocio del real estate y la construcción, ampliando su presencia empresarial en distintos sectores económicos. En aquel momento, desde MFX Holding habían destacado “la oportunidad de crecimiento que tiene la constructora en Argentina y la región”.
Además, el grupo definió a GCDI como “una marca prestigiosa con trayectoria en obras emblemáticas y un experimentado capital humano”, y aseguró que confiaba en volver a posicionarla como un actor clave dentro de la industria de infraestructura y desarrollos inmobiliarios.
La actual GCDI nació formalmente en 2022, tras el cambio de nombre de la exTGLT. La compañía había atravesado años de dificultades luego de adquirir en 2018 la constructora Caputo, vinculada al empresario Nicolás Caputo, publicó Clarín.
Reestructuración y conflictos acumulados
Después de aquella compra, la firma enfrentó una profunda reestructuración financiera marcada por deudas millonarias heredadas, conflictos judiciales y cambios frecuentes en la conducción ejecutiva.
Uno de los principales litigios estuvo relacionado con el desarrollo inmobiliario Astor San Telmo, un proyecto de lujo que derivó en disputas judiciales y complicaciones económicas para la empresa.
A pesar de ese escenario, la compañía logró mantenerse operativa, continuó cotizando en la Bolsa de Buenos Aires y acumuló más de 500 obras ejecutadas en distintas partes del país, publicó Clarín.
Ahora, el concurso preventivo de GCDI abrió una nueva etapa para la histórica constructora, que buscará reorganizar sus compromisos financieros mientras intenta sostener la continuidad de sus proyectos y preservar su estructura operativa en un contexto económico desafiante.