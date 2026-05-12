Enfermeros celebraron su día con una jornada deportiva

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el Hospital San Martín celebró su segunda jornada deportiva, destinada a promover la actividad física y fortalecer los lazos entre distintos efectores de salud de la región, supo Elonce.
En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el Hospital San Martín celebró su segunda jornada deportiva, destinada a promover la actividad física y fortalecer los lazos entre distintos centros de salud de la región. La jornada incluyó partidos de fútbol, vóley y actividades de concientización comunitaria.
Se trata de la segunda edición de esta iniciativa, que tiene como objetivo fomentar la actividad física entre los trabajadores de la salud y fortalecer vínculos con otras instituciones.
“Estas son las segundas jornadas deportivas que organiza el Hospital San Martín. Buscamos fomentar la actividad física, promoverla, porque también nos hace a los trabajadores de la Salud. También queremos fortalecer vínculos con otras instituciones. Está participando el Hospital Escuela de Salud Mental y el Hospital Materno Infantil San Roque, que justamente disputan las instancias finales del partido de fútbol”, detallaron a Elonce.
El agradecimiento también se extendió a las instituciones que facilitaron las instalaciones y apoyaron la organización del evento. “Queremos agradecer también las instalaciones, agradecemos al club, que año tras año nos vienen prestando este lugar y nos brindan lo mejor de ellos”, señalaron.
Además del deporte, la jornada incluyó actividades de concientización y promoción de la salud. “Nos enfocamos en la comunidad, en ofrecer RCP, vacunación antigripal, control de la presión. Están las enfermeras de consultorio externo, realizando todo lo que es prevención y promoción de la salud”, indicaron.
La organización destacó la colaboración de comercios locales que participaron en sorteos y en la preparación de un break saludable para los asistentes.
En relación al Día de la Enfermería, las participantes reflexionaron sobre la importancia de estas instancias para compartir experiencias y fortalecer la profesión. “Estoy muy contenta con la profesión que elegí. Estas instancias son las que uno puede compartir con otros colegas y compañeros, algunos con quienes estudiamos y están en otras instituciones”, afirmaron.
Sobre la relevancia de la actividad, subrayaron que en tiempos complicados este tipo de eventos ayuda al bienestar del personal sanitario, mejorando la calidad del cuidado que brindan a los pacientes. “Estamos en épocas complicadas, así que justamente este tipo de actividades ayudan a nuestra labor diaria, a sentirnos bien nosotros para poder brindar así un cuidado mejor, acorde a lo que los pacientes requieran hoy. La sociedad demanda”, explicaron. Elonce.com