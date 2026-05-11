Incendio en Paraná: una madre perdió todo y pide ayuda para reconstruir su hogar

REDACCIÓN ELONCE
El dramático caso de un incendio en Paraná conmueve a vecinos y organizaciones solidarias. Daiana Valdés perdió por completo su vivienda y ahora busca materiales, ropa y ayuda para empezar de nuevo junto a sus tres hijos.
Un devastador incendio en Paraná dejó a una mujer y a sus tres hijos en una situación crítica luego de que las llamas consumieran por completo su vivienda ubicada en barrio Jauretche, en la intersección de calle Francia y Gobernador Crespo. El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves pasado y, según relató la damnificada, el fuego comenzó en la casa lindera y rápidamente se propagó hacia su hogar.
Daiana Valdés, la vecina afectada, contó el dramático momento que vivió mientras intentaba salvar a sus hijos de 3, 5 y 7 años. “Gracias a Dios, mi vida, la de mis hijos están bien, que es lo único que importa en este momento. Pero ahora todo volver a empezar”, expresó visiblemente conmovida durante una entrevista televisiva.
La mujer relató que aquella noche no podía dormir y que esa circunstancia terminó siendo clave para advertir el peligro a tiempo. “Empiezo a sentir humo. Cuando siento el humo, salgo a fijarme a la casa del vecino y de ahí venía un humo”, explicó. Minutos después, el incendio se volvió incontrolable y comenzó a afectar también su vivienda precaria.
La desesperación por salvar a sus hijos y empezar de cero
En medio del caos, Daiana aseguró que su única prioridad fue rescatar a sus hijos antes de que el fuego avanzara sobre toda la estructura. “La desesperación mía es sacar a mis hijos de ahí. Fue horrible”, recordó. Afortunadamente, todos lograron salir ilesos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.
Actualmente, la mujer permanece de manera provisoria en la casa de su padre junto a una de sus hijas, mientras que los otros dos niños están al cuidado de sus abuelos. Sin embargo, explicó que no puede quedarse allí de forma permanente debido a las limitaciones del lugar. “Sí o sí tengo que levantar algo acá porque es el único lugar que tengo para estar con mis hijos”, sostuvo.
El panorama en el terreno incendiado es desolador. Donde antes estaba la vivienda hoy sólo quedan restos calcinados y escombros. “No quedó nada. Se fue todo con el incendio”, afirmó Daiana, quien además explicó que debe acercarse constantemente al lugar para evitar intrusiones y proteger el único terreno que posee.
El pedido solidario de una madre tras el incendio en Paraná
Frente a esta situación, la mujer inició una campaña solidaria para conseguir materiales de construcción, ropa, calzado y elementos básicos que le permitan comenzar nuevamente. Aunque reconoció haber recibido ayuda de vecinos y parte del Estado, señaló que las necesidades continúan siendo urgentes.
“Lo que más necesito en este momento es material de construcción. Necesito construir algo”, manifestó. También aclaró que no está solicitando dinero para evitar confusiones: “No estoy juntando plata. Lo que estoy pidiendo es ayuda, que la gente me pueda ayudar con materiales o con ropa”.
Además de materiales como chapas, ladrillos y tirantes, Daiana pidió colaboración con ropa y calzado para sus hijos pequeños. “Cualquier cosita que puedan, lo mínimo que la gente me pueda aportar, a mí me sirve”, expresó. La mujer trabaja actualmente como empleada doméstica y aseguró que continuará esforzándose para salir adelante pese al difícil contexto.