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Gracias a un gesto solidario, un trabajador recuperó su billetera con más de $300.000

Una persona encontró una billetera con dinero, tarjetas y documentación en Paraná. La entregó en Canal Once y este martes Hugo recuperó todas sus pertenencias.

12 de Mayo de 2026
Hugo en Canal Once recuperando su billetera
Hugo en Canal Once recuperando su billetera

Una persona encontró una billetera con dinero, tarjetas y documentación en Paraná. La entregó en Canal Once y este martes Hugo recuperó todas sus pertenencias.

Gracias a un gesto solidario, un vecino de la ciudad de Paraná recuperó su billetera con más de 300.000 pesos, tarjetas y documentación personal que había perdido en la vía pública. El hecho sucedió luego de que una persona encontrara el objeto el lunes por la tarde en la zona de Churruarín y Soler, en la capital entrerriana.

 

Tras advertir el contenido de la billetera, quien la halló decidió acercarse hasta las oficinas de Canal Once, ubicadas en Avenida Ramírez 1518, para entregar las pertenencias y facilitar la difusión del caso. La persona prefirió mantener el anonimato y expresó su intención de que el verdadero dueño pudiera recuperarla cuanto antes.

 

El hallazgo generó expectativa y finalmente este martes por la mañana apareció Hugo, el propietario de la billetera. Luego de corroborar que los datos personales y la documentación coincidían con los elementos encontrados en el interior, se concretó la devolución.

Hugo, feliz de recuperar su billetera
Hugo, feliz de recuperar su billetera

Recuperó dinero, tarjetas y documentación

Dentro de la billetera había documentación personal, tarjetas y una suma superior a los 300.000 pesos. Según se informó, el dinero estaba completo al momento de la entrega.

 

Hugo se mostró visiblemente emocionado y agradecido por el noble gesto de la persona que encontró sus pertenencias y decidió devolverlas sin faltar ningún elemento. Elonce.com

Temas:

Paraná devolución de billetera Gesto solidario dinero recuperado Canal Once billetera perdida
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