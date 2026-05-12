Gracias a un gesto solidario, un trabajador recuperó su billetera con más de $300.000

Una persona encontró una billetera con dinero, tarjetas y documentación en Paraná. La entregó en Canal Once y este martes Hugo recuperó todas sus pertenencias.
Gracias a un gesto solidario, un vecino de la ciudad de Paraná recuperó su billetera con más de 300.000 pesos, tarjetas y documentación personal que había perdido en la vía pública. El hecho sucedió luego de que una persona encontrara el objeto el lunes por la tarde en la zona de Churruarín y Soler, en la capital entrerriana.
Tras advertir el contenido de la billetera, quien la halló decidió acercarse hasta las oficinas de Canal Once, ubicadas en Avenida Ramírez 1518, para entregar las pertenencias y facilitar la difusión del caso. La persona prefirió mantener el anonimato y expresó su intención de que el verdadero dueño pudiera recuperarla cuanto antes.
El hallazgo generó expectativa y finalmente este martes por la mañana apareció Hugo, el propietario de la billetera. Luego de corroborar que los datos personales y la documentación coincidían con los elementos encontrados en el interior, se concretó la devolución.
Recuperó dinero, tarjetas y documentación
Dentro de la billetera había documentación personal, tarjetas y una suma superior a los 300.000 pesos. Según se informó, el dinero estaba completo al momento de la entrega.
Hugo se mostró visiblemente emocionado y agradecido por el noble gesto de la persona que encontró sus pertenencias y decidió devolverlas sin faltar ningún elemento. Elonce.com