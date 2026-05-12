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Paraná Sesión en el Concejo Deliberante

Concejales avanzaron con pedidos de informes al Ejecutivo y la incorporación de terrenos

El Concejo Deliberante avanzó con la incorporación al patrimonio municipal, de terrenos cuya superficie total es de más de 15 mil m2. Hubo pedido de informes sobre la bicisenda ubicada en la Costanera y sobre la tarifa de colectivo urbano de Paraná.

12 de Mayo de 2026
Sesión en el Concejo Deliberante.
Sesión en el Concejo Deliberante. Foto: (HCD).

El Concejo Deliberante avanzó con la incorporación al patrimonio municipal, de terrenos cuya superficie total es de más de 15 mil m2. Hubo pedido de informes sobre la bicisenda ubicada en la Costanera y sobre la tarifa de colectivo urbano de Paraná.

En su quinta sesión ordinaria de este año, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó una ordenanza remitida por el Departamento Ejecutivo a través del cual aceptó la donación a favor de la Municipalidad de Paraná de dos fracciones de terreno, efectuadas por los señores Carlos Morande y Alberto Morande, ubicadas en calle 1° de Mayo N° 2818, cuya superficie total es de quince mil cuatrocientos ochenta y cuatro metros cuadrados con siete decímetros cuadrados (15.484.07 m2).

 

Pedidos de Informe

 

Durante el plenario también se dio curso a tres pedidos de informe, impulsados desde la bancada de Juntos por el Cambio, relacionados con la movilidad urbana. Por el primero se solicita que se detallen "los fundamentos técnicos, económicos y de planificación que motivaron el rediseño de la bicisenda ubicada en la Costanera de Paraná".

 

Los dos restantes se refieren específicamente al Transporte Urbano en Colectivo, por uno se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal "información y fundamentos sobre la actualización del valor del boleto de transporte público".

 

Finalmente, piden al Departamento Ejecutivo que formalice la convocatoria a todos los integrantes previstos para el Órgano de Seguimiento del Sistema de Transporte, a fin de dar inicio a sus funciones de control, monitoreo y evaluación de los objetivos establecidos en la ordenanza 10.213, que estableció el Pliego de Bases y Condiciones para licitar la concesión del nuevo servicio del Sistema de Transporte en Paraná.

Temas:

transporte urbano movilidad urbana Paraná Concejo
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