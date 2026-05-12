Día Internacional de la Enfermería: "Hay un espíritu de servir y ayudar al otro"

REDACCIÓN ELONCE
La enfermera Nancy Bustos compartió su experiencia, recordó el origen de la fecha y reflexionó sobre la vocación de servicio que implica la profesión. "Se vive una realidad algo dura y complicada, porque hay muchas situaciones que se atraviesan", dijo.
En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el Hospital San Roque realizó un reconocimiento a quienes diariamente cumplen una tarea esencial en el cuidado de la salud. En ese contexto, la enfermera Nancy Bustos compartió su experiencia, recordó el origen de la fecha y reflexionó sobre la vocación de servicio que implica la profesión.
La profesional explicó que cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería en homenaje a Florence Nightingale, considerada pionera de la enfermería moderna. Además, destacó el legado que dejó en materia sanitaria: “La Comisión Interamericana de Enfermería es la que decide que sea el día en conmemoración a su natalicio. Fue una precursora en lo que fue el control de infecciones, porque pudo investigar y ver que en ese momento había medidas de saneamiento que contribuían a que se mejoraran las heridas de los soldados de esa guerra”.
Nancy Bustos también recordó cómo comenzó su camino en la profesión. “Estudié Enfermería muy jovencita, tenía 17 años cuando terminé la escuela secundaria y empecé en la Escuela de la Cruz Roja Nacional Argentina”, contó.
En ese sentido, explicó que inicialmente realizó un curso de auxiliares de enfermería y luego continuó formándose. “Después seguí estudiando porque, obviamente, hay un espíritu de servir y de ayudar al otro”, remarcó a Elonce.
Consultada sobre cómo es el trabajo cotidiano dentro del hospital, Bustos señaló que actualmente ocupa un cargo de gestión y no se encuentra en atención directa de pacientes, aunque valoró profundamente el trabajo de sus colegas.
“Mis colegas, que son los que atienden a los pacientes, viven una realidad algo dura y complicada porque hay muchas situaciones que se atraviesan”, expresó. Asimismo, destacó la complejidad y amplitud de las tareas que se realizan en el Hospital San Roque, donde se acompaña a las personas en distintas etapas de la vida.
“Vemos al bebé desde que nace, desde que su mamá viene con el bebé en la panza. Cuando el bebé nace y ese nacimiento se da en buenos términos, se va a su casa con su mamá, si no queda internado en el servicio de Neonatología”, explicó.
Finalmente, resaltó la importancia humana y emocional del trabajo de enfermería, una profesión atravesada por el compromiso, la empatía y la vocación de acompañar a los pacientes y sus familias en cada etapa.